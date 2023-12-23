Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Menang Dramatis atas Alaves, Pemain Ini Paling Disanjung Carlo Ancelotti

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |04:02 WIB
Real Madrid Menang Dramatis atas Alaves, Pemain Ini Paling Disanjung Carlo Ancelotti
Aurelien Tchouameni kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

VITORIA-GAZTEIZ – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, melempar sanjungan khusus kepada 1 pemain usai laga melawan Deportivo Alaves dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Dia adalah gelandangnya, Aurelien Tchouameni.

Ancelotti salut dengan kemampuan pemain berpaspor Prancis itu. Pasalnya, Tchouameni mampu berperan ganda pada laga melawan Alaves pada Jumat 22 Desember 2023.

Deportivo Alaves vs Real Madrid

Pada laga tersebut, Real Madrid mampu menang 1-0, meski hanya diperkuat 10 pemain. Dalam laga itu sendiri, Madrid bermain tandang di Stadion Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz.

Tchouameni menjadi salah satu pemain yang sangat membantu dalam kemenangan itu. Dia berperan sebagai gelandang sekaligus bek tengah yang ditinggalkan oleh Nacho.

