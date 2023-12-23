Real Madrid Menang Dramatis atas Alaves, Pemain Ini Paling Disanjung Carlo Ancelotti

VITORIA-GAZTEIZ – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, melempar sanjungan khusus kepada 1 pemain usai laga melawan Deportivo Alaves dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Dia adalah gelandangnya, Aurelien Tchouameni.

Ancelotti salut dengan kemampuan pemain berpaspor Prancis itu. Pasalnya, Tchouameni mampu berperan ganda pada laga melawan Alaves pada Jumat 22 Desember 2023.

Pada laga tersebut, Real Madrid mampu menang 1-0, meski hanya diperkuat 10 pemain. Dalam laga itu sendiri, Madrid bermain tandang di Stadion Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz.

Tchouameni menjadi salah satu pemain yang sangat membantu dalam kemenangan itu. Dia berperan sebagai gelandang sekaligus bek tengah yang ditinggalkan oleh Nacho.