HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Jamu Arsenal, Virgil van Dijk: Ini Pertandingan Sulit

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |16:00 WIB
Liverpool Jamu Arsenal, Virgil van Dijk: Ini Pertandingan Sulit
Penggawa Liverpool, Virgil van Dijk (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Liverpool akan menjamu Arsenal dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk mengakui pertandingan sulit akan dihadapi oleh timnya dalam waktu dekat.

Liverpool akan menjamu Arsenal di Anfield, Liverpool, Inggris pada Minggu (24/12/2023) pukul 00.30 WIB. Laga tersebut akan menjadi penentu siapa pemuncak klasemen Liga Inggris saat hari raya Natal.

Saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen dengan perolehan 39 poin, unggul satu poin dari Liverpool. Van Dijk mengatakan pertandingan itu akan menjadi sulit bagi The Reds -julukan Liverpool. Sebab, Arsenal dalam kondisi on fire.

“Pertandingan yang sangat sulit di depan kami, Arsenal berada dalam kondisi yang sangat baik. Tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang besar dan saya sangat menantikannya,” kata Van Dijk dilansir dari laman resmi Liverpool, Sabtu (23/12/2023).

Walau demikian, Van Dijk mengatakan Liverpool juga tidak mau tunduk begitu saja. Bek asal Belanda itu menegaskan, The Reds siap memberikan 100 persen untuk meraih kemenangan dalam laga mendatang.

“Mereka (Arsenal) sangat bagus, mereka adalah tim yang sangat bagus dalam segala aspek. Saya pikir mereka sangat bagus dan kami juga harus tampil sangat bagus di akhir pekan untuk memenangkan pertandingan,” tutur Van Dijk.

Halaman:
1 2
      
