Pengakuan Striker Timnas Irak yang 100 Kali Lebih Puas Bantai Timnas Indonesia ketimbang Main di Kandang Chelsea

PENGAKUAN striker Timnas Irak, Ali Al-Hamadi, menarik untuk diketahui. Al-Hamadi mengaku lebih puas hingga 100 kali ketika membantai Timnas Indonesia ketimbang main di Stamford Bridge, yang merupakan kandang Chelsea.

Timnas Irak membantai Timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan 16 November 2023 lalu. Al-Hamadi menyumbangkan sebuah gol pada menit ke-88.

Al-Hamadi merupakan pemain Irak yang berkarier di Inggris. Dia memperkuat AFC Wimbledon, tim divisi keempat Liga Inggris atau League Two 2023-2024. Kasta ini masih dua tingkat di bawah divisi Championship, kompetisi dimana bintang Timnas Indonesia, Elkan Baggott bermain bersama Ipswich Town.

Pada akhir Agustus 2023 silam, Al-Hamadi sempat menyambangi markas Chelsea, Stamford Bridge dalam laga putaran kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Pada laga itu, AFC Wimbledon kalah tipis 1-2 dari The Blues -julukan Chelsea-.

Namun Al-Hamadi justru 100 kali lebih puas pesta gol ke gawang Timnas Indonesia ketimbang bermain di kandang Chelsea. Sebab menurutnya, atmosfer Stamford Bridge belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Basra International Stadium.

“Saya pernah bermain di Stamford Bridge, namun atmosfer di Basra 100 kali lebih baik karena energi dan intensitasnya, sulit untuk digambarkan. Orang-orang memberi tahu saya tentang hal itu sebelum saya pergi bermain di sana,” kata Al-Hamadi pada November lalu, dilansir The Athletic.