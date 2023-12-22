Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Staf Ahli Kemenpora RI Sebut Ada Pemain Keturunan Grade A Ingin Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:13 WIB
Staf Ahli Kemenpora RI Sebut Ada Pemain Keturunan Grade A Ingin Bela Timnas Indonesia
Staf Ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, membantah pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia merupakan buangan (Foto: PSSI Pers)
A
A
A

JAKARTA - Staf Ahli Departemen Diaspora Kemenpora RI, Hamdan Hamedan mengatakan, ada pemain keturunan Grade A ingin membela Timnas Indonesia. Namun, dia tidak bisa menyebutkan identitas pemain tersebut untuk saat ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner.

Justin Hubner mengambil sumpah WNI (Foto: PSSI)

Dalam waktu dekat ada tambahan dua pemain naturalisasi lagi. Sebab, proses yang dijalani Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Hamdan menampik pemain-pemain yang di naturalisasi adalah buangan dari negara lain. Sebab, dia mengklaim ada pemain Grade A pun ingin membela Timnas Indonesia.

"Tapi ada pemain Grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya (nanti di lain kesempatan). Dia ingin membela Indonesia," kata Hamdan dalam Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip pada Jumat (22/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193528/john_herdman_mengakui_timnas_indonesia_diperkuat_pemain_pemain_berbakat-zR6D_large.jpg
John Herdman Akui Timnas Indonesia Dipenuhi Pemain Berbakat: Mirip Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193502/john_herdman_mengaku_merasakan_langsung_gairah_suporter_timnas_indonesia-26Xa_large.jpg
Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Akui Langsung Rasakan Gairah Suporter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193483/komisi_x_dpr_ri_memberi_empat_catatan_penting_buat_john_herdman_yang_baru_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-Ecbv_large.jpg
John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Komisi X Beri 4 Catatan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arsenal Lebih Tajam usai Turun Minum, Arteta Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement