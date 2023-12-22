Staf Ahli Kemenpora RI Sebut Ada Pemain Keturunan Grade A Ingin Bela Timnas Indonesia

JAKARTA - Staf Ahli Departemen Diaspora Kemenpora RI, Hamdan Hamedan mengatakan, ada pemain keturunan Grade A ingin membela Timnas Indonesia. Namun, dia tidak bisa menyebutkan identitas pemain tersebut untuk saat ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner.

Dalam waktu dekat ada tambahan dua pemain naturalisasi lagi. Sebab, proses yang dijalani Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Hamdan menampik pemain-pemain yang di naturalisasi adalah buangan dari negara lain. Sebab, dia mengklaim ada pemain Grade A pun ingin membela Timnas Indonesia.

"Tapi ada pemain Grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya (nanti di lain kesempatan). Dia ingin membela Indonesia," kata Hamdan dalam Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip pada Jumat (22/12/2023).