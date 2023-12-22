Kelakar Arya Sinulingga yang Rela Pergi ke Venus Asal Ada Pemain Keturunan yang Berpotensi Bela Timnas Indonesia

JAKARTA - Tekad PSSI untuk terus memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia lewat pemain naturalisasi tampaknya benar-benar serius. Sebab menurut anggota eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, pihaknya siap mencari sampai ke berbagai belahan dunia jika memang ada pemain keturunan Indonesia yang berpotensi untuk dinaturalisasi, bahkan ia berkelakar ke planet Venus pun mereka siap.

Sebagaimana diketahui, PSSI sedang menggalakkan program naturalisasi pemain demi kepentingan Timnas Indonesia. Paling terbaru proses naturalisasi Justin Hubner sudah rampung.

Arya mengatakan tidak asal-asalan pihaknya dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Oleh karena itu, PSSI sangat serius mencari pemain berdarah Indonesia yang punya kualitas mumpuni.

"Di mana pun di bumi ini ada pemain Indonesia, andaikata di Venus pun, asal pemain Indonesia, kita ambil untuk perkuat timnas kita," kata Arya di acara Diskusi PSSI Pers, dikutip Jumat (22/12/2023).

"Jadi, dia untuk melihat semua kompetisi yang ada di mana kira-kira ada pemain indonesia yg terbaik, bisa di Afrika, yang ada di Bolivia, yang ada di Moldova, kita ambil," tambahnya.