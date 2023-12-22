Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kelakar Arya Sinulingga yang Rela Pergi ke Venus Asal Ada Pemain Keturunan yang Berpotensi Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |18:07 WIB
Kelakar Arya Sinulingga yang Rela Pergi ke Venus Asal Ada Pemain Keturunan yang Berpotensi Bela Timnas Indonesia
Exco PSSI, Arya Sinulingga. (Foto: PSSI Pers)
A
A
A

JAKARTA - Tekad PSSI untuk terus memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia lewat pemain naturalisasi tampaknya benar-benar serius. Sebab menurut anggota eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, pihaknya siap mencari sampai ke berbagai belahan dunia jika memang ada pemain keturunan Indonesia yang berpotensi untuk dinaturalisasi, bahkan ia berkelakar ke planet Venus pun mereka siap.

Sebagaimana diketahui, PSSI sedang menggalakkan program naturalisasi pemain demi kepentingan Timnas Indonesia. Paling terbaru proses naturalisasi Justin Hubner sudah rampung.

Arya mengatakan tidak asal-asalan pihaknya dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Oleh karena itu, PSSI sangat serius mencari pemain berdarah Indonesia yang punya kualitas mumpuni.

"Di mana pun di bumi ini ada pemain Indonesia, andaikata di Venus pun, asal pemain Indonesia, kita ambil untuk perkuat timnas kita," kata Arya di acara Diskusi PSSI Pers, dikutip Jumat (22/12/2023).

Arya Sinulingga di Diskusi turun minum PSS Pers

"Jadi, dia untuk melihat semua kompetisi yang ada di mana kira-kira ada pemain indonesia yg terbaik, bisa di Afrika, yang ada di Bolivia, yang ada di Moldova, kita ambil," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193528/john_herdman_mengakui_timnas_indonesia_diperkuat_pemain_pemain_berbakat-zR6D_large.jpg
John Herdman Akui Timnas Indonesia Dipenuhi Pemain Berbakat: Mirip Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193502/john_herdman_mengaku_merasakan_langsung_gairah_suporter_timnas_indonesia-26Xa_large.jpg
Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Akui Langsung Rasakan Gairah Suporter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193483/komisi_x_dpr_ri_memberi_empat_catatan_penting_buat_john_herdman_yang_baru_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-Ecbv_large.jpg
John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Komisi X Beri 4 Catatan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/01/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Komentar Mengejutkan Hansi Flick Usai Barcelona Menangi Derby Katalan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement