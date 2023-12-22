Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Ariotedjo Tunggu Pertimbangan PSSI Naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes untuk Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:00 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Tunggu Pertimbangan PSSI Naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes untuk Timnas Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo tunggu pertimbangan PSSI soal Thom Haye dan Maarten Paes (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menanggapi kemungkinan Thom Haye dan Maarten Paes dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dito mengaku ingin mendengar pertimbangan dari PSSI mengenai gelandang Heerenveen dan kiper Dallas FC tersebut.

Belakangan ini, ramai tersiar kabar bahwa PSSI tertarik untuk menaturalisasi Haye dan Paes. Meski begitu, belum ada kabar pasti mengenai kebenaran kedua pemain ini dinaturalisasi.

Thom Haye

Jam terbang kedua pemain tersebut jelas sudah diragukan lagi. Boleh dibilang, kedua pemain ini masuk dalam kategori pemain grade A. Terlebih, usianya juga cukup matang, yang mana Haye berusia 28 tahun dan Paes 25 tahun.

Mengingat usianya yang sudah matang itu, Menpora Dito menekan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menaturalisasi pemain. Oleh karenanya, dia ingin mendengar pertimbangan dari PSSI.

“Nah makanya untuk 2 pemain itu, kami akan menunggu pertimbangan lebih lanjut dari PSSI,” ujar Menpora Dito kepada awak media usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip Jumat (22/12/2023).

“Dan melihat profil kedua pemain sebelum membuat keputusan,” sambungnya.

Menpora Dito juga menjelaskan bahwa sampai saat ini komunikasi mengenai naturalisasi Haye dan Paes masih pada tahap informal. Dia masih menunggu pernyataan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192441/jordi_cruyff_sepakat_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam-rLUj_large.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam, Tinggalkan Posisi Penasihat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/49/3188963/persebaya_surabaya_dijatuhi_denda_rp250_juta_oleh_komite_disiplin_pssi-9jhY_large.jpg
Persebaya Surabaya Didenda Rp250 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arsenal Lebih Tajam usai Turun Minum, Arteta Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement