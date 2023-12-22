Menpora Dito Ariotedjo Tunggu Pertimbangan PSSI Naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes untuk Timnas Indonesia

MENTERI Pemuda dan Olahraga Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menanggapi kemungkinan Thom Haye dan Maarten Paes dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dito mengaku ingin mendengar pertimbangan dari PSSI mengenai gelandang Heerenveen dan kiper Dallas FC tersebut.

Belakangan ini, ramai tersiar kabar bahwa PSSI tertarik untuk menaturalisasi Haye dan Paes. Meski begitu, belum ada kabar pasti mengenai kebenaran kedua pemain ini dinaturalisasi.

Jam terbang kedua pemain tersebut jelas sudah diragukan lagi. Boleh dibilang, kedua pemain ini masuk dalam kategori pemain grade A. Terlebih, usianya juga cukup matang, yang mana Haye berusia 28 tahun dan Paes 25 tahun.

Mengingat usianya yang sudah matang itu, Menpora Dito menekan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menaturalisasi pemain. Oleh karenanya, dia ingin mendengar pertimbangan dari PSSI.

“Nah makanya untuk 2 pemain itu, kami akan menunggu pertimbangan lebih lanjut dari PSSI,” ujar Menpora Dito kepada awak media usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip Jumat (22/12/2023).

“Dan melihat profil kedua pemain sebelum membuat keputusan,” sambungnya.

Menpora Dito juga menjelaskan bahwa sampai saat ini komunikasi mengenai naturalisasi Haye dan Paes masih pada tahap informal. Dia masih menunggu pernyataan resmi.