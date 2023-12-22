Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Pastikan FIFA Matchday Beri Keuntungan Ganda untuk Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:19 WIB
Exco PSSI Pastikan FIFA Matchday Beri Keuntungan Ganda untuk Timnas Indonesia
Timnas Indonesia kala berlaga di FIFA Matchday. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, memastikan FIFA Matchday beri keuntungan ganda untuk Timnas Indonesia. Momen berlaga di FIFA Matchday bukan sekadar untuk mencari poin saja.

Pria berkacamata itu mengatakan PSSI memanfaatkan FIFA Matchday juga untuk mencari pemasukan untuk Timnas Indonesia. Dua konsep itu membuat pihaknya memetakan calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA matchday. Hal tersebut agar Marc Klok cs dapat keuntungan ganda.

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Pasalnya, Timnas Indonesia harus hidup secara mandiri. Oleh karena itu, pihaknya memutar otak agar aktivitas tim tersebut bisa berjalan dengan baik dengan adanya perputaran uang yang sehat.

Arya mengatakan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- terus memperbaiki tata kelolanya dalam segala aspek. Salah satu contohnya agar keuangan tim tersebut makin sehat karena demi membawa Timnas Indonesia naik tingkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193437/mauricio_souza-yUOR_large.jpg
Doa Pelatih Persija Jakarta Usai John Herdman Resmi Tangani Timnas Indonesia: Semoga Lolos Piala Dunia 2030!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193346/mees_hilgers_tergabung_bersama_beberapa_sejumlah_pesepakbola_top_dunia_meeshilgerss-q8Ul_large.jpg
Daftar Pesepakbola Top Dunia yang Satu Agensi dengan Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/01/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Komentar Mengejutkan Hansi Flick Usai Barcelona Menangi Derby Katalan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement