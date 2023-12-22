Exco PSSI Pastikan FIFA Matchday Beri Keuntungan Ganda untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, memastikan FIFA Matchday beri keuntungan ganda untuk Timnas Indonesia. Momen berlaga di FIFA Matchday bukan sekadar untuk mencari poin saja.

Pria berkacamata itu mengatakan PSSI memanfaatkan FIFA Matchday juga untuk mencari pemasukan untuk Timnas Indonesia. Dua konsep itu membuat pihaknya memetakan calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA matchday. Hal tersebut agar Marc Klok cs dapat keuntungan ganda.

Pasalnya, Timnas Indonesia harus hidup secara mandiri. Oleh karena itu, pihaknya memutar otak agar aktivitas tim tersebut bisa berjalan dengan baik dengan adanya perputaran uang yang sehat.

Arya mengatakan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- terus memperbaiki tata kelolanya dalam segala aspek. Salah satu contohnya agar keuangan tim tersebut makin sehat karena demi membawa Timnas Indonesia naik tingkat.