Arya Sinulingga Angkat Bicara soal Kabar PSSI Bakal Naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes: Menarik Kalau Bisa Cepat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |06:15 WIB
Arya Sinulingga buka suara soal kabar PSSI bakal naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal kabar PSSI bakal naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes. Dia memberi respons positif dengan menyatakan sangat senang jika proses naturalisasi Thom Haye dan Maarten Paes bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya, kehadiran Thom Haye dan Maarten Paes tentunya akan memberikan warna dalam skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Tetapi, Arya mengatakan tidak bisa bicara detail terkait kabar naturalisasi kedua pemain tersebut.

Thom Haye

"Menarik kalau bisa cepat," kata Arya dalam Diskusi PSSI Pers, Kamis 21 Desember 2023.

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarier di luar negeri punya peluang memperkuat timnya, termasuk Thom Haye dan Maarten Paes. Akan tetapi, dia pastikan proses naturalisasi pemain berdasarkan kebutuhan Timnas Indonesia.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jangan pernah membeda-bedakan pemain yang melalui proses naturalisasi dengan tidak. Pasalnya, mereka sama-sama berdarah Indonesia yang punya semangat membela Timnas Indonesia.

"Pemain-pemain itu ada darah Indonesia, kalau bisa membentuk skuad tim lebih baik, kenapa enggak?" kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa 19 Desember 2023.

"Kami harus bekerja sama dan berusaha sama-sama, apalagi punya darah Indonesia," lanjutnya.

