Shayne Pattynama Datang, 7 Pemain Abroad Ini Belum Gabung TC Timnas Indonesia di Turki

SHAYNE Pattynama datang, 7 pemain abroad belum gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. Beberapa pemain yang berkarier di Eropa, seperti Justin Hubner dan Elkan Baggott belum bergabung bersama tim.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sudah mulai melaksanakan latihan di Turki. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan berada di sana selama beberapa pekan menjelang Piala Asia 2023.

Ada banyak pemain abroad, atau mereka yang berkarier di luar Indonesia, yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun, kontingen Eropa yang hadir sejauh ini baru beberapa saja, salah satu di antaranya adalah Shayne Pattynama.

Sebagaimana unggahan @futboll.indonesiaa di Instagram, Shayne Pattynama menghadiri sesi latihan tersebut. Namun, masih ada tujuh pemain abroad, yang belum bergabung.

Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Rafael Struick, Ivar Jenner, dan Elkan Baggott. Mayoritas dari mereka bermain di Eropa, yang memang masih memiliki jadwal pertandingan hingga pergantian tahun atau liganya baru selesai.