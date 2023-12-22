Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Bareng PSG di Usia 16 Tahun, Adik Kylian Mbappe Dipuji Luis Enrique

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |04:58 WIB
PARIS - Adik Kylian Mbappe, Ethan Mbappe, melakoni debutnya bersama Paris Saint-Germain (PSG) saat mengalahkan Metz 3-1 di lanjutan Liga Prancis 2023-2024. Pelatih Luis Enrique melempar pujian kepada pemain berusia 16 tahun tersebut.

PSG sukses mengalahkan Metz di Parc des Princess, Paris, Prancis pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB. Tiga gol untuk Les Parisiens dicatatkan oleh Vitinha (49’), dan Kylian Mbappe (60’, 83’).

Ethan Mbappe (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Sementara, Metz hanya bisa membalas lewat gol tunggal Matthieu Udol (72’). Menariknya, dalam pertandingan itu Ethan Mbappe melakoni debutnya sebagai pemain senior PSG.

Gelandang asal Prancis itu masuk menggantikan Manuel Ugarte pada menit kedua injury time babak kedua. Ethan sempat merasakan bermain dengan sang kakak Kylian Mbappe selama beberapa menit sebelum peluit panjang ditiup wasit.

Enrique mengungkapkan alasan memainkan Ethan adalah karena kelayakan. Pelatih berpaspor Spanyol itu mengatakan sang pemain berkembang sangat baik sehingga layak untuk bermain bersama tim senior PSG.

“Itu bisa saja terjadi lebih cepat, karena saya senang dengan kemajuannya bersama kami. Dia berlatih bersama kami hampir setiap hari meskipun dia lebih banyak bermain dengan tim U-19,” kata Enrique dinukil dari Culture PSG, Jumat (22/12/2023).

