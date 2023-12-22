Stefano Cugurra Puas Bali United Tutup Tahun 2023 di Peringkat Kedua Klasemen Liga 1 2023-2024

Stefano Cugurra puas Bali United tutup tahun 2023 sebagai tim peringkat kedua di klasemen Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/baliutd)

STEFANO Cugurra puas Bali United tutup tahun 2023 di peringkat kedua klasemen Liga 1 2023-2024. Pelatih yang akrab disapa Teco itu juga mengatakan bahwa Serdadu Tridatu – julukan Bali United – hanya kurang beruntung ketika melakoni laga terakhir sebelum libur panjang Liga 1 2023-2024.

Bali United mendominasi sejak awal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (18/12/2023). Bahkan, mereka nyaris membuka skor pada menit ke-18 melalui Elias Dolah.

Jual beli serangan pun terus terjadi sepanjang laga di mana pertarungan keras juga tak terhindarkan. Bahkan, wasit sampai mengeluarkan 10 kartu kuning. Salah satu pemain tuan rumah, Jajang Mulyana, pun terkena kartu kuning kedua yang membuatnya mandi lebih cepat pada menit 88.

Akan tetapi, keunggulan jumlah pemain juga tak mampu dimanfaatkan oleh Pangeran Biru -julukan Persib- untuk mencetak gol karena penyelesaian akhir yang buruk. Skor kacamata pun bertahan hingga laga usai.

Kendati gagal menang, Tecco -sapaan Cugurra- menilai sebenarnya Bali United bermain lebih baik dari Persib dalam pertandingan ini. Sayangnya, Dewi Fortuna tak memihak pada mereka sehingga tak mampu meraih poin penuh.

"Saya pikir kedua tim bermain terbuka untuk bisa dapat hasil di pertandingan. Kami bermain lebih bagus karena ada beberapa peluang terkena tiang gawang tetapi belum berbuah gol. Faktor keberuntungan belum memihak ke kami,” kata Cugurra dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (21/12/2023).