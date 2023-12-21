3 Permohonan Martunis yang Dituruti Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Paling Spesial

Martunis, orang Aceh yang jadi anak angkat Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram/martunis_ronaldo)

ADA tiga permohonan Martunis yang dituruti Cristiano Ronaldo. Salah satu di antaranya adalah permintaan yang paling spesial.

Martunis merupakan anak angkat Cristiano Ronaldo yang berasal dari Aceh. Dia menjadi bahan pembicaraan setelah selamat dari gempa Aceh pada 2004 dengan mengenakan jersey Timnas Portugal disertai dengan nama punggung Cristiano Ronaldo.

Menyandang predikat anak angkat, Martunis pun mendapatkan banyak keistimewaan. Ada beberapa permohonan dari sang bocah Aceh yang dituruti oleh Cristiano Ronaldo.

Berikut 3 Permohonan Martunis yang Dituruti Cristiano Ronaldo

3. Dibelikan iPhone





Martunis membeberkan kepada seorang motivator Merry Riana bahwa dirinya mendapatkan apa saja yang diminta olehnya. Salah satu yang diminta adalah iPhone.

Pada saat itu, iPhone terbaru adalah versi iPhone 6. Tanpa pikir panjang, Cristiano Ronaldo langsung membelikannya keesokan harinya.

“Saya minta sama dia, iPhone 6. Lalu, dia bilang oke. Bagi dia kecil, besoknya langsung dikasih sama dia, dari tangannya,” tutur Martunis.