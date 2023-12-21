Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Babak Belur di Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bung Towel Prediksi Timnas Indonesia Sulit ke 16 Besar Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:28 WIB
Babak Belur di Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bung Towel Prediksi Timnas Indonesia Sulit ke 16 Besar Piala Asia 2023
Pengamat Sepakbola Indonesia, Tommy Welly alias Bung Towel. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kegagalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia meraih hasil manis di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuat pengamat sepakbola Tanah Air, Tommy Welly pesimis dengan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pria yang akrab disapa Bung Towel itu bahkan memprediksi Timnas Indonesia bakal kesulitan untuk menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023 tersebut.

Dalam ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan bersaing di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang sepakbola terbesar di Asia itu akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Jelang Piala Asia 2023 itu, Tommy Welly menilai berdasarkan performa Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, ia rasa Garuda akan sulit di Piala Asia 2023. Hal itu membuatnya pesimis Jordi Amat dan kawan-kawan dapat bersaing pada Piala Asia 2023.

"Menurut saya sih berat apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra dan main 1-1 melawan Filipina ya berat," kata Tommy Welly dalam acara diskusi PSSI Pers, Kamis (21/12/2023).

Timnas Indonesia

Bung Towel mengatakan PSSI memang memasang target untuk Timnas Indonesia yang mana hal itu harus diupayakan. Meskipun, hal itu memang tidak mudah diwujudkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662099/media-belanda-karier-gelandang-timnas-indonesia-ivar-jenner-di-fc-utrecht-sudah-kelar-dtx.webp
Media Belanda: Karier Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Kelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Terungkap! Ini Alasan Utama PSSI Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement