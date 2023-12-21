Babak Belur di Awal Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bung Towel Prediksi Timnas Indonesia Sulit ke 16 Besar Piala Asia 2023

JAKARTA - Kegagalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia meraih hasil manis di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuat pengamat sepakbola Tanah Air, Tommy Welly pesimis dengan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pria yang akrab disapa Bung Towel itu bahkan memprediksi Timnas Indonesia bakal kesulitan untuk menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023 tersebut.

Dalam ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan bersaing di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang sepakbola terbesar di Asia itu akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

BACA JUGA: Yance Sayuri Berusaha Tegar Usai Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Jelang Piala Asia 2023 itu, Tommy Welly menilai berdasarkan performa Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, ia rasa Garuda akan sulit di Piala Asia 2023. Hal itu membuatnya pesimis Jordi Amat dan kawan-kawan dapat bersaing pada Piala Asia 2023.

"Menurut saya sih berat apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra dan main 1-1 melawan Filipina ya berat," kata Tommy Welly dalam acara diskusi PSSI Pers, Kamis (21/12/2023).

Bung Towel mengatakan PSSI memang memasang target untuk Timnas Indonesia yang mana hal itu harus diupayakan. Meskipun, hal itu memang tidak mudah diwujudkan.