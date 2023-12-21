Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong yang Pernah Nasihati Pelatih Timnas Singapura di Semifinal Piala AFF 2020

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:15 WIB
Kisah Shin Tae-yong yang Pernah Nasihati Pelatih Timnas Singapura di Semifinal Piala AFF 2020
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong yang pernah nasihati pelatih Timnas Singapura di semifinal Piala AFF 2020 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pelatih Timnas Indonesia tersebut secara terang-terangan pernah menasihati pelatih Timnas Singapura yang kala itu masih ditangani Tatsuma Yoshida.

Momen itu tercipta pada semifinal Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura. Timnas Indonesia lolos ke final usai menjadi juara Grup A, sedangkan Singapura adalah runner-up Grup B.

Pada Piala AFF 2020 yang dihelat pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 itu, Singapura ditunjuk sebagai tuan rumah. Sehingga dua leg pertandingan yang digelar di tengah pandemi virus corona itu semuanya dilangsungkan di Stadion National, Kallang, Singapura.

Mendapatkan keuntungan bermain di kandang membuat Singapura mampu bermain baik, namun skuad Garuda kala itu sukses menahan tim tuan rumah dengan skor 1-1 di leg pertama yang digelar 22 Desember 2021. Pada saat itu gol Timnas Indonesia dicetak Witan Sulaeman, sedangkan Singapura dicetak oleh Ikhsan Fandi.

Timnas Indonesia di Piala AFF 2020

Lalu leg kedua yang digelar 23 Desember 2021 menyajikan pertandingan yang tak kalah sengit. Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat Ezra Walian, namun Singapura dapat membalikkan keadaan lewat gol Song Ui-young dan Shadhan.

Ketika Shadhan mencetak gol di menit 74 itulah insiden menarik terjadi. Gol tendangan bebas itu membuat Singapura berbalik unggul dan jelas mereka sangat gembira.

Halaman:
1 2
      
