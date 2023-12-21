Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketar-ketir Marteen Paes Berpeluang Gabung Timnas Indonesia, Bisa Jadi Ancaman Timnas Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:25 WIB
Media Vietnam Ketar-ketir Marteen Paes Berpeluang Gabung Timnas Indonesia, Bisa Jadi Ancaman Timnas Vietnam
Maarten Paes ramai dikaitkan untuk dinaturalisasi guna membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@Maartenpaes)
A
A
A

HANOI – Media Vietnam, Soha VN, ketar-ketir Marteen Paes berpeluang gabung Timnas Indonesia. Kehadiran Marteen Paes dan juga Thom Haye dinilai bakal jadi ancaman untuk Timnas Vietnam.

Ya, Thom Haye dan Marteen Paes merupakan dua pemain yang berpeluang membela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi dua pemain itu sedang diincar untuk dinaturalisasi.

Maarten Paes

Meski demikian, naturalisasi dua pemain berdarah Belanda tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Terlebih, PSSI saat ini sedang mengawal Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Asia 2023 pada Januari 2024.

Walau demikian, Thom dan Marteen bisa saja membela Timnas Indonesia saat bermain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Maret 2024). Hal ini yang membuat Soha VN waspada.

Soha VN menyebut dua pemain itu bisa menjadi ancaman untuk Timnas Vietnam saat berhadapan dengan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terlebih, Skuad Garuda saat ini memang membutuhkan sosok penjaga gawang yang ada di diri Marteen Paes.

“Jika semuanya (proses naturalisasi) berjalan lancar, Thom Haye dan Maarten Paes bisa menyelesaikan tata cara mengenakan kaus (Timnas Indonesia) tersebut tepat waktu, akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Vietnam,” tulis Soha VN, dikutip dari laman resminya, Kamis (21/12/2023).

“Thom Haye dan Maarten Paes juga diharapkan bisa menambah kekuatan tim Indonesia, terutama posisi gawang Maarten Paes usai pertandingan di mana Indonesia tidak bermain bagus dan harus banyak kebobolan,” sambung tulisan itu.

Halaman:
1 2
      
