Luis Enrique Angkat Bicara soal Masa Depan Kylian Mbappe di PSG, Sebut Banyak Disinformasi

PARIS – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, angkat bicara soal masa depan pemain bintangnya, Kylian Mbappe. Dia menyebut ada banyak disinformasi terkait pemberitaan soal masa depan Mbappe saat ini.

Enrique sendiri tidak terlalu peduli dengan munculnya informasi-informasi yang salah soal masa depan Mbappe tersebut. Sebab menurutnya, kabar itu hanya dibesar-besarkan, meski tidak benar. Enrique pun mengaskan tidak khawatir dengan masa depan Mbappe di PSG.

“Saya tidak peduli (pembicaraan masa depan Mbappe). Para pemain berbicara, mengkritik. Di klub besar, dan saya selalu punya kesempatan bermain di klub besar, setidaknya menurut saya, saya telah belajar bahwa semuanya sepadan,” ujar Enrique, dikutip dari Culture PSG, Kamis (21/12/2023).

“Saya melihat informasi, yang terkadang salah, diulang-ulang dari hari ke hari, setiap bulan,” lanjutnya.

“Saya telah belajar untuk menghadapinya selama bertahun-tahun. Saya memberikan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, pidato-pidato yang ingin saya sampaikan kepada tim saya. Sisanya tidak menarik minat saya sama sekali,” jelas Enrique.