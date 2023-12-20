Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pada 2003: CR7 Baru Gabung Manchester United, sang Kekasih Masih 9 Tahun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:12 WIB
Penampakan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pada 2003: CR7 Baru Gabung Manchester United, sang Kekasih Masih 9 Tahun!
Cristiano Ronaldo bersama kekasihnya, Georgina Rodriguez. (Foto: Instagram/georginagio)
A
A
A

PENAMPAKAN Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pada 2003 menjadi viral di media sosial. Sebab di 2003 itu terlihat Ronaldo yang mulai terkenal, sementara kekasihnya tersebut di tahun itu justru masih gadis kecil.

Ronaldo dan Georgina adalah salah satu pasangan yang terkenal di dunia sepakbola. Hubungannya pun menjadi panutan karena terlihat begitu harmonis meski sampai sekarang belum menikah.

Jarak usia Ronaldo dan Georgina pun terbilang jauh, yakni sembilan tahun. Namun, perbedaan usia itu tak menjadi masalah untuk pasangan tersebut, terbukti sampai saat ini mereka masih terus bersama.

Menariknya, foto Ronaldo dan Georgina pada 2003 pun menjadi viral di media sosial. 2003 seperti yang diketahui menjadi tahun yang spesial untuk CR7, pasalnya di musim tersebut ia baru saja direkrut Manchester United dari Sporting Lisbon.

Penampakan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez di 2003

Bisa dikatakan 2003 menjadi tahun yang mengubah masa depan Ronaldo. Sebab gara-gara direkrut Sir Alex Ferguson ke Man United, kini Ronaldo yang kala itu berusia 18 tahun berhasil menjelma menjadi salah satu pesepakbola terbaik di dunia.

Lucunya, di tahun tersebut Georgina justru masih kecil. Terlihat dalam foto 2003 versi Georgina, ia masih kecil dan menggunakan gaun bak putri di film-film Disney.

Halaman:
1 2
      
