Momen Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Kunjungi Kota Terkutuk yang Dihindari Nabi Muhammad SAW

MOMEN Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez kunjungi kota terkutuk yang dihindari Nabi Muhammad SAW. Kota itu adalah Al Ula.

Ya, di tengah-tengah kesibukannya, Cristiano Ronaldo dan kekasihnya, Georgina Rodriguez, berkunjung ke salah satu tempat wisata di Arab Saudi yang disebut sebagai kota terkutuk, yakni Al Ula. Momen ini terlihat dari unggahan foto striker Al Nassr itu di akun instagram pribadinya @Cristiano.

Pada salah satu foto yang diunggah oleh Cristiano Ronaldo, terlihat dirinya berada di tengah-tengah ngarai di gurun pasir dengan mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan kacamata hitam. Di foto yang lain, ia terlihat berfoto dengan sang kekasih dan juga berciuman.

Tidak hanya itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez melanjutkan hari dengan makan malam di Maraya Concert Hall Al Ula. Tempat itu memegang Guinness World Record sebagai bangunan cermin terbesar dengan 9.740 panel kaca.

Kunjungan Cristiano Ronaldo dan sang kekasih ke tempat wisata ini merupakan bagian dari program promosi wisata Arab Saudi yang dilakukan oleh mega bintang asal Portugal itu.

Sebagai informasi, Al Ula merupakan sebuah kota yang berada sekira 300 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Pada zaman dahulu, Al Ula menjadi ibu kota Lihyanites Kuno atau Dedanites.