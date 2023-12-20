Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Ungkap Doa untuk Timnas Indonesia Sebelum Berangkat TC untuk Piala Asia 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |11:01 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Ungkap Doa untuk Timnas Indonesia Sebelum Berangkat TC untuk Piala Asia 2023
Erick Thohir harapkan Timnas Indonesia bawa hasil terbaik dari Piala Asia 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)
KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap doa untuk Timnas Indonesia sebelum berangkat pemusatan latihan (TC) untuk Piala Asia 2023. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah rampung melaksanakan pemeriksaan kesehatan alias Medical Check Up (MCU) pada Selasa (19/12/2023) di Cibubur.

Tujuannya tentu untuk memastikan kesiapan skuad asuhan Shin Tae-yong sebelum berangkat ke Turki. Skuad ini juga diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, pun menyampaikan harapannya kepada para pemain. Dia ingin agar Skuad Garuda bisa memberikan penampilan yang terbaik nantinya.

"Kemarin (Selasa, 19/12/2023) @timnas.indonesia melaksanakan Medical Check Up (MCU) di salah satu rumah sakit yang ada di Cibubur," tulis Erick di Instagram pribadinya, @erickthohir, Rabu (20/12/2023).

"Pemeriksaan ini untuk memastikan kondisi seluruh pemain sebelum mengikuti pemusatan latihan di Turki, untuk tampil di Piala Asia, Januari mendatang. Semoga semua pemain bisa tampil dengan performa terbaik," lanjutnya.

