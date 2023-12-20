Ini Penyebab Stefano Lilipaly Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023

Stefano Lilipaly tak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@stefanolilipaly)

INI penyebab Stefano Lilipaly tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Masalah fisik menjadi faktor utama jagoan Borneo FC Samarinda itu tidak masuk dalam daftar 29 pemain yang dibawa melakoni pemusatan latihan (TC) di Turki.

Dalam pandangan Shin, kekuatan fisik yang prima dibutuhkan untuk melakoni laga-laga berat di Piala Asia 2023. Meski begitu, dia mengakui kualitas Stefano yang mengemas sembilan gol dan 11 assist di Liga 1 2023-2024.

"Lilipaly pemain yang sangat bagus di liga, saya lihat juga performanya dia sangat bagus," kata Shin di Jakarta, Selasa 19 Desember 2023.

"Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat langsung dia. Namun, untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik," ujar pelatih asal Korea Selatan ini.

Shin menjelaskan Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kondisi fisik yang baik untuk bersaing di Piala Asia 2023. Pasalnya, tim-tim yang tergabung di Grup D, yaitu Jepang, Irak, dan Vietnam, memiliki kualitas tinggi.