Fakhri Husaini Minta Pemain Naturalisasi Jangan Dipuji Berlebihan: Itu Bisa Sakiti Pemain Lokal!

Fakhri Husaini minta tidak ada pujian berlebihan untuk pemain naturalisasi (Foto: PSSI)

MANTAN pelatih Timnas Indonesia U-19, Fakhri Husaini kembali menjadi sorotan terkait pernyatannya soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pelatih 58 tahun itu menilai pecinta sepakbola Tanah Air terlalu berlebihan dalam memberikan pujian untuk para pemain naturalisasi.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram PSSI Pers, Selasa (19/12/2023), Fakhri Husaini berharap para suporter Timnas Indonesia tidak memberikan pujian yang berlebihan para pemain naturalisasi. Menurutnya, hal tersebut bisa saja menyakiti para pemain lokal yang juga berada dalam Skuad Garuda.

"Pesan saya, tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada para pemain naturalisasi. Karena tanpa disadari, pujian-pujian itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal, ujar Fakrhi dilansir dari video unggahan akun pssi.pers, Selasa (19/12/2023).

"Ini sepakbola, saya tidak tahu siapa yang mulai perpecahan ini. Tapi saya rasa pujian yang berlebihan seolah-olah mengatakan keberhasilan Timnas Indonesia saat ini hanya karena mereka (pemain naturalisasi)," lanjutnya.

Lebih lanjut, Fakhri Husaini menilai sejumlah pemain lokal yang menurutnya punya kualitas yang tak kalah baik. Dia menyebut nama-nama seperti Nadeo Argawinata, Ernando Ari hingga Rizky Ridho.