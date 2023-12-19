Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki, Minus Jay Idzes dan Stefano Lilipaly!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |10:11 WIB
Breaking News: Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki, Minus Jay Idzes dan Stefano Lilipaly!
Berikut daftar 29 pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 29 pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 sudah dirilis PSSI. Dari 29 nama itu, tidak terdapat nama Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On yang belum resmi memegang paspor Indonesia.

Selain itu, tak ada juga nama duo Borneo FC yang tampil mentereng di Liga 1 2023-2024, yakni Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipaly. Nadeo tercatat sebagai pemegang saves terbanyak di Liga 1 2023-2024.

Stefano Lilipaly

(Stefano Lilipaly tak ikut TC Timnas Indonesia di Turki. (Foto: Instagram Borneo FC)

Sementara itu, Stefano Lilipaly berstatus pemain lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 dengan koleksi sembilan gol, plus pencetak assist terbanyak (11 kali). Di luar nama-nama di atas, pemain-pemain yang biasa dipanggil Shin Tae-yong diikutsertakan.

Beberapa nama beken yang kembali dipanggil Shin Tae-yong adalah Ramadhan Sananta, Witan Sulaeman, Ernando Ari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Marc Klok dan banyak lagi.

Selain itu, sembilan pemain abroad juga disertakan yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan dan Saddil Ramdani.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengonfirmasi para pemain yang mentas di Liga 1 2023-2024 sudah bisa bergabung mengingat kompetisi vakum hingga awal Februari 2024. Selama di Turki, Timnas Indonesia akan menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/gelandang_persija_jakarta_hanif_sjahbandi.jpg
Hanif Sjahbandi Belum Mau Pikirkan Duel El Clasico Persija Vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement