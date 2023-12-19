Breaking News: Daftar 29 Pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki, Minus Jay Idzes dan Stefano Lilipaly!

Berikut daftar 29 pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki. (Foto: PSSI)

DAFTAR 29 pemain Timnas Indonesia untuk TC di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 sudah dirilis PSSI. Dari 29 nama itu, tidak terdapat nama Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On yang belum resmi memegang paspor Indonesia.

Selain itu, tak ada juga nama duo Borneo FC yang tampil mentereng di Liga 1 2023-2024, yakni Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipaly. Nadeo tercatat sebagai pemegang saves terbanyak di Liga 1 2023-2024.

(Stefano Lilipaly tak ikut TC Timnas Indonesia di Turki. (Foto: Instagram Borneo FC)

Sementara itu, Stefano Lilipaly berstatus pemain lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 dengan koleksi sembilan gol, plus pencetak assist terbanyak (11 kali). Di luar nama-nama di atas, pemain-pemain yang biasa dipanggil Shin Tae-yong diikutsertakan.

Beberapa nama beken yang kembali dipanggil Shin Tae-yong adalah Ramadhan Sananta, Witan Sulaeman, Ernando Ari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Marc Klok dan banyak lagi.

Selain itu, sembilan pemain abroad juga disertakan yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan dan Saddil Ramdani.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengonfirmasi para pemain yang mentas di Liga 1 2023-2024 sudah bisa bergabung mengingat kompetisi vakum hingga awal Februari 2024. Selama di Turki, Timnas Indonesia akan menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.