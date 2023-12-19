Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: 19 Pemain Timnas Indonesia Jalani Medical Check Up Jelang TC di Turki, Tak Ada Stefano Lilipaly!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:20 WIB
Breaking News: 19 Pemain Timnas Indonesia Jalani Medical Check Up Jelang TC di Turki, Tak Ada Stefano Lilipaly!
Berikut 19 pemain Timnas Indonesia yang jalani medical check up hari ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 19 pemain Timnas Indonesia terlihat menjalani medical check up jelang pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Hal itu diketahui dalam live Instagram yang dilakukan akun @timnas.indonesia pada Selasa (19/12/2023) pagi WIB.

Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook, dalam live tersebut, sejumlah nama terlihat seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marc Klok, Egy Maulana Vikri hingga Witan Sulaeman. Berhubung baru ada 19 nama, otomatis masih ada 10 pesepakbola yang belum bergabung.

19 pemain Timnas Indonesia jalani medical check up

Sekadar diketahui, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan ada 29 nama yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Karena itu, pemain-pemain yang belum bergabung untuk melakukan medical check up adalah pesepakbola abroad.

Nama-nama itu kemungkinan adalah Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan dan Saddil Ramdani.

Jika ditotal 19 pemain yang menjalani medical check up dan 9 pemain abroad di atas, tercatat baru ada 28 nama. Lantas, siapa satu nama lagi?

Satu nama lagi masih menjadi misteri, bisa pemain lokal atau pesepakbola abroad. Namun, Okezone memprediksi satu nama lagi merupakan pesepakbola lokal.

Halaman:
1 2
      
