Kecewa Masih Banyak yang Anti-Naturalisasi, Mantan Exco PSSI: Kalau Cara Berpikir seperti Itu, Timnas Indonesia Sulit Maju!

JAKARTA – Mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani kecewa karena masih banyak pihak yang tak senang dengan adanya program naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Hasani, cara berpikir seperti itu justru menghambat perkembangan Timnas Indonesia untuk ke arah yang lebih maju dan baik.

Hingga saat ini, masih banyak pengamat hingga pelatih yang mempermasalahkan maraknya naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Tak hanya pengamat, kalangan sejumlah legenda sepak bola juga kontra dengan kebijakan tersebut.

Hasani Abdulgani merupakan sosok yang berjasa memuluskan proses naturalisasi, dari mulai Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama hingga trio wonderkid, Ivar Jenner, Rafael Struick dan Justin Hubner. Hasani populer di kalangan pencinta sepak bola tanah air lantaran memiliki banyak relasi di Eropa untuk mendekati sang target naturalisasi.

Hasani pun cukup menyayangkan hingga kini banyak pihak yang tak setuju dengan program naturalisasi. Menurutnya, program naturalisasi pemain membuat sepak bola Indonesia tidak maju.

“Sensitif banget (isu naturalisasi), ada yang kelompok yang memang anti, menganggap naturalisasi ini jalan pintas dan membunuh talenta-talenta Indonesia, saya mengatakan ‘ini angle-nya harus berbeda kita lihatnya’” kata Hasani kala berbincang dengan Exco PSSI, Arya Sinulingga dalam Youtube Bebas Podcast Id, Selasa (19/12/2023).