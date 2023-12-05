Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasani Abdulgani Konfirmasi Emil Audero dan Kevin Diks Masih Jadi Incaran PSSI

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:48 WIB
Hasani Abdulgani Konfirmasi Emil Audero dan Kevin Diks Masih Jadi Incaran PSSI
Emil Audero masih menjadi incaran PSSI (Foto: Twitter/inter)
A
A
A

HASANI Abdulgani konfirmasi bahwa Emil Audero dan Kevin Diks masih menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnnas Indonesia. Eks anggota Exco PSSI tersebut mengatakan bahwa PSSI memiliki tugas khusus untuk kedua pemain keturunan Indonesia itu. 

Kedua pemain sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Namun, hingga kini, Hasani mengonfirmasi bahwa mereka berdua belum menyatakan kesediaannya.

Emil Audero

Emil sendiri diketahui masih berharap bisa dipanggil Timnas Italia. Sementara Kevin Diks sebelumnya batal bergabung karena alasan keluarga.

Mereka sejatinya sudah lama diincar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sejak tahun lalu. Terlebih keduanya punya label pemain Eropa.

Setelah sempat redup, Hasani kembali mengatakan jika Shin sebetulnya sangat ingin Emil dan Kevin ada di TImnas Indonesia. Hasani pun berharap kepada Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bisa ikut turun tangan lewat relasi yang dimiliki.

"Timnas Indonesia atau Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Diks membela timnas. Namun kedua pemain tersebut sampai saat ini belum menyatakan 'yes' kepada kita, jadi persoalannya bukan di kita tapi ada di kedua pemain tersebut," ungkap Hasani Abdulgani, di tayangan YouTube pribadinya Hasani's Corner, Sabtu (2/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190560/timnas_indonesia_naik_ke_peringkat_121_dunia_setelah_malaysia_dihukum_fifa_pssi-qX32_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Indonesia Salip Malaysia Setelah Dihukum FIFA Kalah WO di 3 Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190552/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-Zy0K_large.jpg
Media Honduras Iri Timnas Indonesia Dapatkan John Herdman: Seorang Visioner yang Telah Teruji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190551/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-J4yj_large.jpg
PSSI Resmi Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190481/sumardji_mundur_dari_jabatan_manajer_timnas_indonesia_okezone-MSej_large.jpg
Penyebab Sumardji Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657167/jadwal-wakil-indonesia-di-sea-games-2025-hari-ini-timnas-futsal-tatap-emas-muw.webp
Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal Tatap Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie.jpg
Komentar Jujur Jonatan Christie usai Kalah dari Kunlavut Vitidsarn di Laga Perdana BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement