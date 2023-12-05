Hasani Abdulgani Konfirmasi Emil Audero dan Kevin Diks Masih Jadi Incaran PSSI

HASANI Abdulgani konfirmasi bahwa Emil Audero dan Kevin Diks masih menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnnas Indonesia. Eks anggota Exco PSSI tersebut mengatakan bahwa PSSI memiliki tugas khusus untuk kedua pemain keturunan Indonesia itu.

Kedua pemain sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Namun, hingga kini, Hasani mengonfirmasi bahwa mereka berdua belum menyatakan kesediaannya.

Emil sendiri diketahui masih berharap bisa dipanggil Timnas Italia. Sementara Kevin Diks sebelumnya batal bergabung karena alasan keluarga.

Mereka sejatinya sudah lama diincar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sejak tahun lalu. Terlebih keduanya punya label pemain Eropa.

Setelah sempat redup, Hasani kembali mengatakan jika Shin sebetulnya sangat ingin Emil dan Kevin ada di TImnas Indonesia. Hasani pun berharap kepada Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bisa ikut turun tangan lewat relasi yang dimiliki.

"Timnas Indonesia atau Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Diks membela timnas. Namun kedua pemain tersebut sampai saat ini belum menyatakan 'yes' kepada kita, jadi persoalannya bukan di kita tapi ada di kedua pemain tersebut," ungkap Hasani Abdulgani, di tayangan YouTube pribadinya Hasani's Corner, Sabtu (2/12/2023).