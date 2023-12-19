Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stefano Lilipaly hingga Jay Idzes Resmi Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Setelah Muncul 19 Nama Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:53 WIB
Stefano Lilipaly hingga Jay Idzes Resmi Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Setelah Muncul 19 Nama Ini?
Stefano Lilipaly gagal perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? (Foto: Instagram/@stefanolilipaly)
A
A
A

STEFANO Lilipaly, Nadeo Argawinata, Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes gagal membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Nama-nama ini diprediksi tidak terdaftar ke dalam 29 nama yang dibawa ke Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Selasa (19/12/2023) pagi WIB, sebanyak 19 pemain Timnas Indonesia menjalani medical check up di Jakarta. Terlihat dalam live Instagram di akun @timnas.indonesia, sejumlah nama menjalani medical check up seperti Syahrul Trisna, Dendy Sulistyawan, Adam Alis, Muhammad Riyandi dan banyak lagi.

Stefano Lilipaly

(Stefano Lilipaly gagal bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?)

Berhubung 19 nama sudah berkumpul, itu berarti masih ada 10 nama lagi yang belum bergabung. Disinyalir, sembilan dari 10 nama itu merupakan pesepakbola abroad, yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan dan Saddil Ramdani.

Jika ditotal, baru ada 28 nama dan itu berarti masih ada satu slot lagi. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, nantinya ada 29 nama pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Turki.

Disinyalir, satu nama lagi merupakan pesepakbola lokal, mengingat stok pemain abroad Timnas Indonesia sudah full. Hal itu berarti, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On hampir dipastikan gagal memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Medio akhir pekan lalu, pengamat sepakbola Tanah Air Ronny Pangemanan sudah membocorkan bahwa Nathan Tjoe dan Jay Idzes takkan dapat memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu karena dua pemain itu belum mengambil sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Halaman:
1 2
      
