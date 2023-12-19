Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persis Solo Konfirmasi Ramadhan Sananta dan Muhammad Riyani Ikut TC Timnas Indonesia di Turki

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |07:45 WIB
Persis Solo Konfirmasi Ramadhan Sananta dan Muhammad Riyani Ikut TC Timnas Indonesia di Turki
Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta. (Foto: Instagram/m.ramadhansn)
SOLO - Persis Solo akhirnya mengumumkan dua pemainnya, yakni Ramadhan Sananta dan Muhammad Riyandi telah dipanggil Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC). TC yang digelar sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023 itu pun akan berlangsung di Turki.

Kabar dipanggilnya Sananta dan Riyandi pun diumumkan lewat Instagram resmi klub Persis. Pihak Persis Solo lantas mengucapkan selamat berjuang kepada dua pemain mereka tersebut.

"Garuda Calling! Ramadhan Sananta dan Muhammad Riyandi akan bergabung bersama Tim Nasional Indonesia untuk persiapan terakhir jelang AFC Asian Cup 2023," tulis Instagram resmi klub, pada Senin 18 Desember 2023 kemarin.

"Berikan penampilan terbaik kalian penggawa!" tutup keterangan tersebut.

Muhammad Riyandi

Sananta dan Riyandi merupakan dua pemain yang memang sudah rutin mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Sananta sudah tampil sebanyak tujuh kali dan mencetak empat gol bersama Tim Merah Putih.

