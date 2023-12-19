Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Usai Kalahkan Lazio, Lautaro Martinez Tegaskan Inter Milan Makin Solid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |01:03 WIB
Usai Kalahkan Lazio, Lautaro Martinez Tegaskan Inter Milan Makin Solid
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez, menegaskan bahwa kondisi di timnya kini sudah makin solid. Hal itu dibuktikan dengan raihan manis Inter Milan kala melawan Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Duel itu digelar di Stadion Olimpico, Senin 18 Desember 2023. Inter Milan sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga itu.

Lazio vs Inter Milan

Hasil itu sangat berarti bagi I Nerazzurri -julukan Inter Milan- yang dalam dua musim terakhir sulit menang di kandang Lazio. Lautaro Martinez pun mengatakan kekompakan tim menjadi kunci utama mengalahkan tim tuan rumah. Sebab, para pemain berusaha saling melengkapi satu sama lainnya.

"Pertandingan yang sangat menantang, tetapi sekali lagi sebagai sebuah tim, mereka yang bermain yang masuk dan duduk di bangku cadangan," kata Lautaro Martinez, dilansir dari Tuttomercato, Selasa (19/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661549/rebut-emas-sea-games-2025-patricia-geraldine-bidik-asian-games-2026-znj.webp
Raih Emas Wushu SEA Games 2025, Patricia Geraldine Bidik Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/striker_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
Ruben Amorim Tegaskan Alasan Tarik Joshua Zirkzee, Bukan karena Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement