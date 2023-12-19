Usai Kalahkan Lazio, Lautaro Martinez Tegaskan Inter Milan Makin Solid

ROMA – Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez, menegaskan bahwa kondisi di timnya kini sudah makin solid. Hal itu dibuktikan dengan raihan manis Inter Milan kala melawan Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Duel itu digelar di Stadion Olimpico, Senin 18 Desember 2023. Inter Milan sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga itu.

Hasil itu sangat berarti bagi I Nerazzurri -julukan Inter Milan- yang dalam dua musim terakhir sulit menang di kandang Lazio. Lautaro Martinez pun mengatakan kekompakan tim menjadi kunci utama mengalahkan tim tuan rumah. Sebab, para pemain berusaha saling melengkapi satu sama lainnya.

"Pertandingan yang sangat menantang, tetapi sekali lagi sebagai sebuah tim, mereka yang bermain yang masuk dan duduk di bangku cadangan," kata Lautaro Martinez, dilansir dari Tuttomercato, Selasa (19/12/2023).