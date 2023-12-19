Usai Takluk 0-2 dari Inter Milan, Maurizio Sarri Pesimis Lazio Bisa Tembus 4 Besar Liga Italia 2023-2024

ROMA - Pelatih Lazio, Maurizio Sarri menyayangkan timnya kalah 0-2 dari Inter Milan. Sebab kekalahan itu membuat langkah Lazio menuju empat besar Liga Italia demi tiket Liga Champions musim depan semakin sulit.

Skuad Biru Langit -julukan Lazio- baru saja dikalahkan Inter Milan dengan skor 0-2 dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 di Stadion Olimpico, Senin 18 Desember 2023 dini hari WIB. Kekalahan itu membuat Lazio berada di posisi ke-11 dengan 21 poin.

Maurizio Sarri mengatakan melihat posisi Lazio saat ini memang cukup sulit untuk mengincar tempat di empat besar. Namun, kompetisi belum usai dan timnya harus fokus laga ke laga karena segala kemungkinan bisa terjadi.

“Kami tidak bisa memikirkan zona Liga Champions mengingat klasemen kami saat ini," kata Maurizio Sarri dilansir dari Tuttomercato, Selasa (19/12/2023).

Pria berusia 64 tahun itu mengatakan komposisi pemain Lazio memang tidak lebih baik dari tim-tim papan atas. Jadi, itu yang membuat kendala timnya sulit menembus empat besar klasemen.