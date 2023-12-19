Mengulik Aturan Liga Inggris yang Berpotensi Mengancam Pemain Indonesia yang Berkarier di Klub Inggris

MENGULIK aturan Liga Inggris yang berpotensi mengancam pemain Indonesia yang berkarier di klub Inggris. Aturan Liga Inggris berpotensi mengancam pemain Indonesia yang berkarier di klub Inggris, seperti Elkan Baggot dan juga Justin Hubner.

Seperti diketahui, Federasi Sepakbola Inggris berupaya untuk terus mempertahankan kualitas liganya. Untuk itu, mereka berusaha memastikan bahwa seluruh pemain yang bergabung di klub Inggris adalah pemain yang berkualitas.

Guna mewujudkan hal tersebut, Federasi Sepakbola Inggris memiliki sebuah aturan ketat. Pemain yang akan bermain di Liga Inggris harus berasal dari negara yang memiliki peringkat setidaknya 70 besar FIFA dalam dua tahun terakhir.

Melihat aturan tersebut, Indonesia jelas tidak masuk dalam kriteria. Secara, Indonesia saat ini berada di ranking 146 FIFA. Berbicara tentang dua tahun terakhir, peringkat Indonesia bahkan jauh lebih jeblok.

Adanya aturan ini tentu membuat para pemain Indonesia terancam. Di antaranya, ada Justin Hubner yang kini sudah berada di klub Wolverhampton dan juga Elkan Baggot bersama Ipswich Town yang tengah berada di jalur menuju promosi ke Premier League.

Namun, Justin Hubner dan Elkan Baggot rupanya masih bisa bermain di Liga Inggris. Pemain-pemain yang belum sekalipun menjajaki kakinya di Inggris pun masih memiliki kesempatan dengan berbagai cara.

Cara pertama untuk bisa bermain di Liga Inggris, meski tidak berasal dari negara peringkat 70 besar FIFA adalah dengan mendapat status homegrown. Status ini diberikan untuk para pemain berusia 21 tahun yang telah menghabiskan tiga musim di Inggris sejak 16 tahun. Dengan kata lain, status ini bisa didapat jika pemain tersebut adalah jebolan akademi sepakbola Inggris.

Status homegrown ini tidak memandang siapa pun dan dari mana negara mereka berasal. Beberapa pemain dari luar Inggris yang mendapat status ini antara lain adalah Romelu Lukaku, Cesc Fabregas, Paul Pogba, hingga Adnan Januzaj.

Seperti diketahui, Justin Hubner telah berseragam Wolverhampton sejak 2020 atau sekira 3 tahun yang lalu. Elkan Baggott juga telah menjadi bagian Ipswich Town sejak dirinya memulai karir di dunia sepakbola.