Dua Big Match Bakal Tersaji di Semifinal Nusantara Open, Persija Melawan Persib, Bhayangkara Jumpa Bali United

BEKASI - Nusantara Open 2023 sudah memasuki babak semifinal. Ada dua laga bigmatch yang mempertemukan Persija melawan Persib dan Bhayangkara FC jumpa Bali United di Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Bekasi, Selasa (19/12/2023).

Sang juara bertahan Persib lolos ke semifinal Nusantara Open 2023 secara dramatis. Di perempatfinal, Persib meredam Garudayaksa 2-1, Senin (18/12/2023).

Gol dari Rionaldi Mehran dan top skorer musim lalu, Muhammad Gaosshirowi memenangkan Persib. Sementara itu, Garudayaksa menipiskan skor lewat gol Muhammad Ali Bintang Anjaya.

Sementara itu, Persib menang 4-0 atas Persis dalam babak perempat final. Laga itu pun berlangsung seru dengan kehadiran suporter.