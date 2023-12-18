Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dua Big Match Bakal Tersaji di Semifinal Nusantara Open, Persija Melawan Persib, Bhayangkara Jumpa Bali United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |23:09 WIB
Dua Big Match Bakal Tersaji di Semifinal Nusantara Open, Persija Melawan Persib, Bhayangkara Jumpa Bali United
Big match akan tersaji di semifinal Nusantara Open 2023 (Foto: Nusantara Open 2023)
A
A
A

BEKASI - Nusantara Open 2023 sudah memasuki babak semifinal. Ada dua laga bigmatch yang mempertemukan Persija melawan Persib dan Bhayangkara FC jumpa Bali United di Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Bekasi, Selasa (19/12/2023).

Sang juara bertahan Persib lolos ke semifinal Nusantara Open 2023 secara dramatis. Di perempatfinal, Persib meredam Garudayaksa 2-1, Senin (18/12/2023).

Nusantara Open 2023

Gol dari Rionaldi Mehran dan top skorer musim lalu, Muhammad Gaosshirowi memenangkan Persib. Sementara itu, Garudayaksa menipiskan skor lewat gol Muhammad Ali Bintang Anjaya.

Sementara itu, Persib menang 4-0 atas Persis dalam babak perempat final. Laga itu pun berlangsung seru dengan kehadiran suporter.

Halaman:
1 2
      
