Breaking News: 1 Pemain Batal Gabung, Timnas Indonesia Diperkuat 29 Pemain saat TC di Turki Jelang Piala Asia 2023

Timnas Indonesia bermaterikan 29 pemain saat menjalani TC di Turki. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia hanya diperkuat 29 pemain saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki jelang mengarungi Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Hal itu karena ada satu pemain yang batal bergabung karena cedera, yakni Rachmat Irianto (Persib Bandung).

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pun mengonfirmasi kabar batal bergabungnya Rachmat Irianto. Akibat cedera ini juga, Rachmat Irianto tidak ambil bagian saat Persib Bandung bertandang ke markas Bali United pada Senin, (18/12/2023).

(Rachmat Irianto batal ikut TC Timnas Indonesia di Turki)

"Jadi yang dibawa (ke Turki) hanya 29 pemain saja, karena Rachmat Irianto cedera," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia, Senin (18/12/2023).

"Jadi hanya Irianto saja (tidak ikut TC di Turki), karena beliau sakit (cedera)," lanjut pria yang juga menjabat sebagai COO Bhayangkara FC ini.

Sumardji mengatakan Timnas Indonesia tidak akan membawa pemain tambahan untuk menggantikan Rachmat Irianto. Sementara itu, untuk kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari, yang beberapa waktu lalu juga cedera dipastikan tetap ikut TC Timnas Indonesia di Turki.

"Tidak akan ada pengganti, tetap 29 pemain," tegas Sumardji.