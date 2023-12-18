Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Gunakan Pemain Naturalisasi di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:46 WIB
6 Negara yang Gunakan Pemain Naturalisasi di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Berikut 6 negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Ajang Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebanyak 24 negara peserta yang berhasil lolos ke ajang empat tahunan ini terus menggenjot persiapan tim untuk tampil maksimal.

Beberapa tim nasional dari berbagai negara mulai memasuki tahap akhir persiapan dengan melakukan serangkaian uji coba. Seperti halnya Timnas Indonesia yang akan melakoni uji coba menghadapi Libya dan juga Iran pada awal Januari 2024.

Menjelang Piala Asia 2023 yang hanya tinggal menghitung hari, rupanya ada fakta menarik dari para tim peserta yang berlaga. Dari total 24 negara yang akan berpartisipasi, ternyata ada beberapa tim yang mengandalkan beberapa pemain naturalisasi di skuadnya. Siapa saja?

Berikut 6 Negara yang Gunakan Pemain Naturalisasi di Piala Asia 2023:

6. Timnas Irak

Timnas Irak

Tim pertama yang akan menggunakan kekuatan pemain naturalisasi adalah Irak. Negara yang tergabung di Grup D bersama Indonesia ini memang memiliki beberapa pemain naturalisasi.

Beberapa nama di antaranya adalah Husein Ali, Ahmad Allee, Amir Al Ammari, dan yang lainnya. Akan tetapi, belum diketahui apakah seluruh pemain naturalisasi Irak akan dibawa ke Piala Asia 2023 semua atau tidak.

5. Timnas China

Timnas China

China juga memiliki seorang pemain naturalisasi dalam skuadnya. Ia adalah Nicholas Harry Yennaris atau yang memiliki nama China, Li Ke. Ia merupakan pemain kelahiran Inggris jebolan akademi Arsenal yang pernah memperkuat The Three Lions di level U-17, U-18, dan U-19. Namun, di level senior, ia memilih untuk membela garis keturunan dari ibunya, yakni China.

4. Timnas Qatar

Timnas Qatar

Qatar sudah sejak lama kerap kali melakukan naturalisasi pada para pemain yang bagus. Salah satu yang masih menjadi andalan dan akan ikut bermain di Piala Asia 2023 adalah Pedro Miguel Carvalho Deus Correia.

Pemain yang akrab disapa Roro ini merupakan bek kelahiran Portugal yang pernah membela Timnas Cape Verde U-21. Namun, pada tahun 2016, Qatar menaturalisasinya setelah tampil apik di tim Liga Qatar, Al Ahli. Ia juga pernah membawa Qatar juara Piala Asia 2019.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/penyerang_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
Joshua Zirkzee Tinggalkan Man United? Siap Jadi Rival Jay Idzes dan Emil Audero di Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement