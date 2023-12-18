6 Negara yang Gunakan Pemain Naturalisasi di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Berikut 6 negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SEBANYAK 6 negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Ajang Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebanyak 24 negara peserta yang berhasil lolos ke ajang empat tahunan ini terus menggenjot persiapan tim untuk tampil maksimal.

Beberapa tim nasional dari berbagai negara mulai memasuki tahap akhir persiapan dengan melakukan serangkaian uji coba. Seperti halnya Timnas Indonesia yang akan melakoni uji coba menghadapi Libya dan juga Iran pada awal Januari 2024.

Menjelang Piala Asia 2023 yang hanya tinggal menghitung hari, rupanya ada fakta menarik dari para tim peserta yang berlaga. Dari total 24 negara yang akan berpartisipasi, ternyata ada beberapa tim yang mengandalkan beberapa pemain naturalisasi di skuadnya. Siapa saja?

Berikut 6 Negara yang Gunakan Pemain Naturalisasi di Piala Asia 2023:

6. Timnas Irak





Tim pertama yang akan menggunakan kekuatan pemain naturalisasi adalah Irak. Negara yang tergabung di Grup D bersama Indonesia ini memang memiliki beberapa pemain naturalisasi.

Beberapa nama di antaranya adalah Husein Ali, Ahmad Allee, Amir Al Ammari, dan yang lainnya. Akan tetapi, belum diketahui apakah seluruh pemain naturalisasi Irak akan dibawa ke Piala Asia 2023 semua atau tidak.

5. Timnas China





China juga memiliki seorang pemain naturalisasi dalam skuadnya. Ia adalah Nicholas Harry Yennaris atau yang memiliki nama China, Li Ke. Ia merupakan pemain kelahiran Inggris jebolan akademi Arsenal yang pernah memperkuat The Three Lions di level U-17, U-18, dan U-19. Namun, di level senior, ia memilih untuk membela garis keturunan dari ibunya, yakni China.

4. Timnas Qatar





Qatar sudah sejak lama kerap kali melakukan naturalisasi pada para pemain yang bagus. Salah satu yang masih menjadi andalan dan akan ikut bermain di Piala Asia 2023 adalah Pedro Miguel Carvalho Deus Correia.

Pemain yang akrab disapa Roro ini merupakan bek kelahiran Portugal yang pernah membela Timnas Cape Verde U-21. Namun, pada tahun 2016, Qatar menaturalisasinya setelah tampil apik di tim Liga Qatar, Al Ahli. Ia juga pernah membawa Qatar juara Piala Asia 2019.