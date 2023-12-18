Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Carles Puyol soal Kiprah Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024: Punya Peluang Bagus!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:50 WIB
Prediksi Carles Puyol soal Kiprah Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024: Punya Peluang Bagus!
Carles Puyol dan Marco Materazzi hadir di acara Media Day jelang Piala Eropa 2024. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)




JAKARTA – Bek legendaris Timnas Spanyol, Carles Puyol, memprediksi kiprah La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- di Piala Eropa 2024. Dia tanpa ragu menyebut Timnas Spanyol punya peluang bagus di Piala Eropa 2024.

Tentu saja, ada alasan yang melatarbelakangi penilaian ini, Menurut Carles Puyol, kombinasi pemain muda dan berpengalaman akan membawa Timnas Spanyol berjaya.

Carles Puyol dan Marco Materazzi di Media Day jelang Piala Eropa 2024. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

Prediksi ini sendiri disampaikan Puyol kala hadir dalam acara Media Day yang diselenggarakan MNC Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Senin (18/12/2023) siang WIB. Puyol bersama Marco Materazzi (eks pemain Timnas Italia) berbagi pengalaman serta pandangannya soal gelaran Piala Eropa 2024.

"Timnas Spanyol saat ini banyak talenta muda, tentu akan berpeluang bagus di Euro 2024," kata Puyol kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (18/12/2023).

"Pemain-pemain muda ini sudah banyak pengalamannya, dan mereka punya semangat yang tinggi dan juga pengalaman inilah yang akan mereka tampilkan di Euro 2024," sambungnya.

Timnas Spanyol saat ini memang mempunyai banyak talenta muda. Kebanyakan, para bintang muda itu disumbangkan oleh Barcelona.

