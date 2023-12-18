Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Marc Klok Rela Korbankan Waktu Tak Natalan Bersama Keluarga demi Bela Timnas Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:56 WIB
Kisah Marc Klok Rela Korbankan Waktu Tak Natalan Bersama Keluarga demi Bela Timnas Indonesia
Marc Klok kala berlatih dengan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KISAH Marc Klok rela korbankan waktu tak Natalan bersama keluarga demi bela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sebentar lagi akan berlaga di ajang Piala Asia 2023.

Menjelang kompetisi yang akan berlangsung pada 11 Januari hingga 10 Februari 2024 itu, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan segera melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki. Jadwal TC di Turki pada 20 Desember 2023, membuat sejumlah pemain harus merelakan waktu tidak Natalan dengan keluarga demi bela Timnas Indonesia, salah satunya Marc Klok.

Marc Klok

Salah satu pemain Persib Bandung yang membela Timnas Indonesia ini mengaku merasa sedih karena harus melewatkan Hari Natal dengan istri dan anak perempuannya demi persiapan Piala Asia 2023.

Kendati demikian, Marc Klok tetap harus profesional karena bagaimanapun ini merupakan salah satu kewajibannya sebagai pemain sepakbola. Terlebih, dirinya sudah sangat menantikan untuk bermain di Piala Asia.

“Saya sangat menantikan Piala Asia, karena ini turnamen yang sangat bagus untuk dimainkan, tentunya saya sangat bersyukur,” ujar Marc Klok, dikutip Senin (18/12/2023).

“Memang tidak ada hari libur yang mana ini cukup menyedihkan terutama bagi anak perempuan saya dan istri saya, karena seharusnya kami merayakan Natal bersama,” lanjut pemain berusia 30 tahun tersebut.

