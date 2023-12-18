Carles Puyol dan Marco Materazzi Hadir di Media Day Menuju Piala Eropa 2024

Carles Puyol dan Marco Materazzi hadir di acara Media Day jelang Piala Eropa 2024. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Dua legenda sepakbola dunia, Carles Puyol dan Marco Materazzi, menghadiri Media Day menuju Piala Eropa 2024 atau Euro 2024. Acara ini merupakan bagian dari Launching Euro 2024 yang diselenggarakan oleh MNC Group.

Media Day menuju Piala Eropa 2024 digelar pada hari Senin (18/12/2023). Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, mengatakan acara ini merupakan bagian dari komitmen MNC Group kepada masyarakat.

"Menuju Piala Eropa 2024 diawali dengan selebriti match (pada hari sebelumnya), dengan Puyol dan Materazzi,” ujar Hary Tanoesoedibjo melalui video telekonferensi, Senin (18/12/2023).

“Tentunya, ini merupakan komitmen dari MNC Grup untuk menayangkan tayangan berkualitas, terkhusus bola. Ini tentu dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas dukungan dari masyarakat," lanjutnya.

Pada agenda kali ini, MNC Group juga mengundang sejumlah perwakilan media dalam acara bertajuk Media Day untuk tanya jawab dengan Puyol dan Materazzi. Selain tanya jawab, mereka juga berbagi pengalaman ketika merumput di Eropa. Keduanya juga berbagi pendapat soal peluang tim nasional negara masing-masing.