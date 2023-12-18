Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Carles Puyol dan Marco Materazzi Hadir di Media Day Menuju Piala Eropa 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:41 WIB
Carles Puyol dan Marco Materazzi Hadir di Media Day Menuju Piala Eropa 2024
Carles Puyol dan Marco Materazzi hadir di acara Media Day jelang Piala Eropa 2024. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Dua legenda sepakbola dunia, Carles Puyol dan Marco Materazzi, menghadiri Media Day menuju Piala Eropa 2024 atau Euro 2024. Acara ini merupakan bagian dari Launching Euro 2024 yang diselenggarakan oleh MNC Group.

Media Day menuju Piala Eropa 2024 digelar pada hari Senin (18/12/2023). Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, mengatakan acara ini merupakan bagian dari komitmen MNC Group kepada masyarakat.

Carles Puyol dan Marco Materazzi di Media Day jelang Piala Eropa 2024. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

"Menuju Piala Eropa 2024 diawali dengan selebriti match (pada hari sebelumnya), dengan Puyol dan Materazzi,” ujar Hary Tanoesoedibjo melalui video telekonferensi, Senin (18/12/2023).

“Tentunya, ini merupakan komitmen dari MNC Grup untuk menayangkan tayangan berkualitas, terkhusus bola. Ini tentu dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas dukungan dari masyarakat," lanjutnya.

Pada agenda kali ini, MNC Group juga mengundang sejumlah perwakilan media dalam acara bertajuk Media Day untuk tanya jawab dengan Puyol dan Materazzi. Selain tanya jawab, mereka juga berbagi pengalaman ketika merumput di Eropa. Keduanya juga berbagi pendapat soal peluang tim nasional negara masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/23/cristiano_ronaldo.jpg
Usia Hanya Angka, Ini Daftar 957 Gol Cristiano Ronaldo dari Tahun ke Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement