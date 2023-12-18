Carlos Puyol dan Marco Materazzi Meriahkan Launching UEFA Euro 2024

PIALA Eropa 2024 atau UEFA Euro 2024 dipastikan tayang di televisi milik MNC Group, yakni RCTI, MNCTV dan iNews, serta dua saluran televisi berlangganan yaitu MNC Vision dan K-Vision, lalu tayang juga di platform OTT milik MNC Group yakni Vision+. Hal itu dikarenakan MNC Group kembali menjadi official broadcaster turnamen sepakbola bergengsi antar negara Eropa yang digelar empat tahun sekali tersebut.

Seluruh laga UEFA EURO 2024 yang diikuti 24 negara yang berjumlah 51 pertandingan dari mulai babak kualifikasi grup hingga final, bisa disaksikan secara langsung di saluran media MNC Group tersebut. Tak hanya pertandingan, MNC Group juga menggelar rangkaian acara menuju UEFA EURO 2024, seperti mendatangkan pemain legendaris Eropa yakni Carles Puyol yang merupakan mantan pemain belakang timnas Spanyol, serta Marco Materazzi yang juga mantan pemain belakang dari timnas Italia.

Puyol dan Materazzi ikut meramaikan rangkaian acara UEFA EURO 2024 seperti Coaching Clinic, Celebrity Sunday Match yang diadakan di Lapangan Hocky Senayan dan Konser Launching UEFA EURO 2024 yang digelar disalah satu studio tercanggih di Asia yakni Studio RCTI+, yang bertempat di kawasan MNC Studios, Jakarta hari Minggu 17 Desember 2023.

Tidak hanya Puyol dan Materazzi, sederet artis ternama juga ikut memeriahkan kembalinya MNC Group menjadi official broadcaster UEFA EURO 2024 seperti, Thoriq Halilintar, Bastian Steel, Raffi Ahmad, Augie Faustinus dan Syamsir Alam, yang bakal tampil di Celebrity Sunday Match. Kemudian ada pula Trio Macan, TBA, Novia Bachmid, Femme Fatale, Toxic Girls dan Rony Parulian yang hadir di Konser Launching UEFA EURO 2024.

Pada Senin 18 Desember 2023 di MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Puyol & Materazzi berkesempatan menyapa puluhan wartawan dan melakukan sejumlah interview. Dalam sambutan yang disampaikan melalui video Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap masyarakat dapat terhibur dengan tayangan ini.

“Ini merupakan komitmen MNC Group memberikan tayangan berkualitas dan menghibur khususnya pertandingan sepak bola tingkat Eropa, masyarakat tentu sangat menantikan tayangan ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan pemirsa Indonesia kepada MNC Group,” ujar Hary Tanoesoedibjo, Senin (18/12/2023).