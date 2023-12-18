Kapan Piala Eropa 2024 Digelar?

KAPAN Piala Eropa 2024 digelar? Sesuai jadwal, turnamen sepakbola bergengsi empat tahunan antarnegara Eropa edisi ke-17 itu akan dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Piala Eropa 2024 bakal diikuti 24 negara terbaik Benua Biru, termasuk tuan rumah Jerman. Bagi Der Panzer, ini menjadi kedua kalinya mereka berstatus sebagai tuan rumah Piala Eropa setelah di Piala Eropa 1988 saat masih bernama Jerman Barat.

(Piala Eropa 2024 bergulir pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. (Foto: UEFA.com)

Kini, baru ada 20 tim selain tuan rumah yang sudah memastikan tiket ke Piala Eropa 2024 melalui jalur kualifikasi. Sebanyak 20 negara tersebut terdiri dari juara dan runner-up grup di babak Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Mereka adalah Spanyol (juara Grup A), Skotlandia (runner-up Grup A), Prancis (juara Grup B), Belanda (runner-up Grup B), Inggris (juara Grup C), Italia (runner up Grup C), Turki (juara Grup D), Kroasia (runner up Grup D), Albania (juara Grup E), dan Republik Ceko (runner up Grup E).

Kemudian ada Belgia (juara Grup F), Austria (runner up Grup F), Hungaria (juara Grup G), Serbia (runner up Grup G), Denmark (juara Grup H), Slovenia (runner up Grup H), Rumania (juara Grup I), Swiss (runner up Grup I), Portugal (juara Grup J), dan Slovakia (runner-up Grup J).

Sementara itu, tiga slot tersisa untuk Piala Eropa 2024 akan diperebutkan 12 negara lain lewat playoff. Untuk playoff Path A ada Polandia, Wales, Estonia, dan Finlandia. Lalu Path B diisi Israel, Bosnia & Herzegovina, Islandia, dan Ukraina. Path C ada Georgia, Yunani, Kazakhstan, dan Luksemburg.