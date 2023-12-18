Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Piala Eropa 2024 Digelar?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |13:54 WIB
Kapan Piala Eropa 2024 Digelar?
Kapan Piala Eropa 2024 digelar? (Foto: UEFA.com)
A
A
A

KAPAN Piala Eropa 2024 digelar? Sesuai jadwal, turnamen sepakbola bergengsi empat tahunan antarnegara Eropa edisi ke-17 itu akan dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Piala Eropa 2024 bakal diikuti 24 negara terbaik Benua Biru, termasuk tuan rumah Jerman. Bagi Der Panzer, ini menjadi kedua kalinya mereka berstatus sebagai tuan rumah Piala Eropa setelah di Piala Eropa 1988 saat masih bernama Jerman Barat.

Piala Eropa 2024

(Piala Eropa 2024 bergulir pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. (Foto: UEFA.com)

Kini, baru ada 20 tim selain tuan rumah yang sudah memastikan tiket ke Piala Eropa 2024 melalui jalur kualifikasi. Sebanyak 20 negara tersebut terdiri dari juara dan runner-up grup di babak Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Mereka adalah Spanyol (juara Grup A), Skotlandia (runner-up Grup A), Prancis (juara Grup B), Belanda (runner-up Grup B), Inggris (juara Grup C), Italia (runner up Grup C), Turki (juara Grup D), Kroasia (runner up Grup D), Albania (juara Grup E), dan Republik Ceko (runner up Grup E).

Kemudian ada Belgia (juara Grup F), Austria (runner up Grup F), Hungaria (juara Grup G), Serbia (runner up Grup G), Denmark (juara Grup H), Slovenia (runner up Grup H), Rumania (juara Grup I), Swiss (runner up Grup I), Portugal (juara Grup J), dan Slovakia (runner-up Grup J).

Sementara itu, tiga slot tersisa untuk Piala Eropa 2024 akan diperebutkan 12 negara lain lewat playoff. Untuk playoff Path A ada Polandia, Wales, Estonia, dan Finlandia. Lalu Path B diisi Israel, Bosnia & Herzegovina, Islandia, dan Ukraina. Path C ada Georgia, Yunani, Kazakhstan, dan Luksemburg.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement