Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hary Tanoesoedibjo Sebut Tayangan Piala Eropa 2024 Jadi Penyegar Masyarakat Indonesia Setelah Pilpres

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:36 WIB
Hary Tanoesoedibjo Sebut Tayangan Piala Eropa 2024 Jadi Penyegar Masyarakat Indonesia Setelah Pilpres
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, yakin Piala Eropa 2024 yang ditayangkan RCTI jadi penyegar untuk masyarakat Indonesia (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Piala Eropa 2024 bakal menjadi tayangan penyegar untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, turnamen sepakbola antar negara-negara Eropa itu bakal ditayangkan setelah sibuk dengan segala hingar bingar Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024).

MNC Group lewat RCTI bakal menayangkan Piala Eropa 2024 di Tanah Air. Sebab, RCTI telah resmi menjadi official broadcaster untuk siaran turnamen yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli tahun depan tersebut.

Logo Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

Pada hari ini, Minggu (17/12/2023) rangkaian acara peluncuran siaran Piala Eropa 2024 pun sudah mulai dilakukan. Hal itu ditandai dengan pertandingan eksibisi antara para selebritis Tanah Air yang bertajuk Celebrity Sunday Match, yang berlangsung di Lapangan Hoki, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Hebatnya, pertandingan minisoccer itu juga diramaikan oleh dua bek legendaris dunia, yakni Carles Puyol dan Marco Materazzi. Kehadiran legenda hidup sepakbola Spanyol dan Italia itu pun disambut meriah oleh para penggemar serta para selebritis di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo mengatakan Piala Eropa 2024 akan menjadi tayangan penyegar bagi masyarakat Indonesia setelah bergulirnya Pilpres 2024 pada Februari tahun depan. Mereka yang saling bersaing dalam pemilihan tersebut bisa bersatu lagi dengan tayangan sepakbola berkualitas yang disiarkan oleh RCTI.

"Ini adalah hadiah untuk masyarakat Indonesia ya, di mana Piala Eropa 2024 akan disiarkan tahun depan dan kami juga sekarang mendatangkan Puyol dan Materazzi. Setelah repot, sibuk, tegang, Pilpres, Pileg, ditayangkan Piala Eropa. Jadi ini untuk penyegar bagi semua rakyat Indonesia," kata Hary Tanoe dalam sambutannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661199/reaksi-pelatih-timnas-futsal-indonesia-u19-jadi-runnerup-piala-aff-u19-2025-xnp.webp
Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Jadi Runner-Up Piala AFF U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/ricky_nelson.jpg
Persija Tutup 2025 dengan Kemenangan Telak, Ricky Nelson: Persaingan Papan Atas Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement