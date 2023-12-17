Hary Tanoesoedibjo Sebut Tayangan Piala Eropa 2024 Jadi Penyegar Masyarakat Indonesia Setelah Pilpres

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, yakin Piala Eropa 2024 yang ditayangkan RCTI jadi penyegar untuk masyarakat Indonesia (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Piala Eropa 2024 bakal menjadi tayangan penyegar untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, turnamen sepakbola antar negara-negara Eropa itu bakal ditayangkan setelah sibuk dengan segala hingar bingar Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024).

MNC Group lewat RCTI bakal menayangkan Piala Eropa 2024 di Tanah Air. Sebab, RCTI telah resmi menjadi official broadcaster untuk siaran turnamen yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli tahun depan tersebut.

Pada hari ini, Minggu (17/12/2023) rangkaian acara peluncuran siaran Piala Eropa 2024 pun sudah mulai dilakukan. Hal itu ditandai dengan pertandingan eksibisi antara para selebritis Tanah Air yang bertajuk Celebrity Sunday Match, yang berlangsung di Lapangan Hoki, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Hebatnya, pertandingan minisoccer itu juga diramaikan oleh dua bek legendaris dunia, yakni Carles Puyol dan Marco Materazzi. Kehadiran legenda hidup sepakbola Spanyol dan Italia itu pun disambut meriah oleh para penggemar serta para selebritis di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo mengatakan Piala Eropa 2024 akan menjadi tayangan penyegar bagi masyarakat Indonesia setelah bergulirnya Pilpres 2024 pada Februari tahun depan. Mereka yang saling bersaing dalam pemilihan tersebut bisa bersatu lagi dengan tayangan sepakbola berkualitas yang disiarkan oleh RCTI.

"Ini adalah hadiah untuk masyarakat Indonesia ya, di mana Piala Eropa 2024 akan disiarkan tahun depan dan kami juga sekarang mendatangkan Puyol dan Materazzi. Setelah repot, sibuk, tegang, Pilpres, Pileg, ditayangkan Piala Eropa. Jadi ini untuk penyegar bagi semua rakyat Indonesia," kata Hary Tanoe dalam sambutannya.