HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Cetak 50 Gol meski Ditimpa 2 Musibah Ini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:13 WIB
Cristiano Ronaldo Cetak 50 Gol meski Ditimpa 2 Musibah Ini
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, cetak 50 gol meski ditimpa 2 musibah ini. Dua musibah yang menimpa CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- tersebut yakni masalah bisnis dan rumahnya.

Bagaimana pun, 2023 ini menjadi tahun yang patut dikenang bagi Cristiano Ronaldo, baik karena alasan baik maupun buruk. 12 bulan terakhir mungkin merupakan perubahan terbesar bagi megabintang asal Portugal ini selama karir sepakbolanya.

Mengakhiri waktunya di puncak kompetisi Eropa dan menjadi pemain top dunia pertama yang terjun di Liga Arab Saudi. Setelah 2022 yang menyedihkan, Cristiano Ronaldo kembali tampil dalam performa terbaiknya untuk klub dan negaranya pada 2023.

Meski sudah berusia 38 tahun, Cristiano Ronaldo telah mencetak 50 gol sepanjang 2023 di semua kompetisi untuk klub dan negara, dengan tiga pertandingan tersisa untuk dimainkan. Dari total 50 gol itu, 10 gol di antaranya untuk Portugal, dan 40 gol untuk Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo memerlukan 19 gol lagi dalam tiga pertandingan tersisa untuk menyamai rekor tertinggi dalam kariernya yaitu 69 gol pada 2013 saat bersama Real Madrid. Namun, ada sejumlah masalah di luar lapangan yang harus dia hadapi pada 2023.

Cristiano Ronaldo bersama Cristiano Ronaldo Jr

Pertama, adalah masalah bisnis. Ronaldo memiliki kerajaan bisnis yang luas dengan mencakup jaringan hotel dan perusahaan media yang sedang berkembang. Dia bahkan memiliki klinik transplantasi rambut Klinik Medis Insparya.

Namun seperti dilansir Sport, Badan Pajak di Spanyol telah membuka berkas terhadap klinik itu setelah menerbitkan beberapa invoice tanpa PPN kepada ratusan klien antara 2019 dan 2021. Departemen Keuangan di Spanyol mengklaim bahwa transplantasi tersebut 'semata-mata untuk tujuan estetika'.

Halaman:
1 2
      
