SEPAKBOLA DUNIA

Begini Pola Makan dan Cara Olahraga Cristiano Ronaldo hingga Menggila di Usia 38 Tahun

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:00 WIB
Begini Pola Makan dan Cara Olahraga Cristiano Ronaldo hingga Menggila di Usia 38 Tahun
Cristiano Ronaldo terus menjaga badannya dengan baik di usia 38 tahun. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

BEGINI pola makan dan cara olahraga Cristiano Ronaldo hingga menggila di usia 38 tahun. Megabintang Al Nassr ini terkenal sebagai salah satu pemain paling atletis dalam sejarah sepakbola dunia.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- memiliki postur tubuh yang luar biasa, kecepatan dan kelincahan dengan kemampuan serta kekuatan duel di udara. Hingga usianya menginjak 38 tahun, pria asal Portugal ini telah mencatatkan 50 gol di sepanjang 2023.

Namun, Cristiano Ronaldo tidak dilahirkan dengan fisik dan skill yang langsung jadi seperti sekarang. Bentuk fisik CR7 saat ini merupakan transformasi nyata dari remaja kurus yang tiba di Manchester United dari Sporting Lisbon pada 2003.

Lantas, bagaimana cara olahraga Cristiano Ronaldo sehingga menjadikannya memiliki fisik yang kuat?

Dia mengatakan, hal pertama saat berlatih mulailah dengan pemanasan untuk mengurangi risiko cedera.

Cristiano Ronaldo

"Dalam latihan kami melakukan beberapa putaran lapangan, peregangan, dan latihan pemanasan kardio," kata Cristiano Ronaldo, mengutip dari Goal International.

"Pastikan Anda melakukan hal serupa dalam latihan Anda, meskipun itu jogging ke gym atau pemanasan di treadmill atau sepeda," tambahnya.

Saat berada di gym, latihan utama Cristiano Ronaldo dibagi antara latihan kardiovaskular seperti lari dan angkat beban. Selain menjaga hal-hal menarik, hal ini penting untuk memastikan seluruh area tubuh aman dan meningkatkan kekuatan serta stamina.

