Hasil Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Pertandingan Berakhir Tanpa Gol

GIANYAR - Bali United dipaksa bermain imbang 0-0 kala menjamu Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (18/12/2023) malam WIB.

Hasil ini membuat Bali United dan Persib Bandung belum bergeser di klasemen sementara. Serdadu Tridatu masih di posisi kedua (41 poin) dan Persib Bandung ada di urutan ketiga (40 poin).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United dan Persib bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang berjalan cukup tinggi.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan dalam laga itu. Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- hampir saja unggul lebih dahulu atas Persib, tetapi sepakan Elias Dolah masih membentur mistar gawang.

Memasuki pertengahan babak pertama laga antara kedua tim makin panas. Sebab, pemain Bali United dan Persib kerap melakukan duel keras yang menghasilkan pelanggaran.

Pertahanan Bali United dan Persib masih cukup solid karena belum ada gol-gol yang tercipta meskipun sempat mendapatkan peluang satu sama lainnya. Kedua tim pun harus puas bermain imbang 0-0 sampai akhir babak pertama.