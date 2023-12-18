Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Pertandingan Berakhir Tanpa Gol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:16 WIB
Hasil Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Pertandingan Berakhir Tanpa Gol
Bali United bermain imbang tanpa gol atas Persib Bandung (Foto: Instagram/Bali United)
A
A
A

GIANYAR - Bali United dipaksa bermain imbang 0-0 kala menjamu Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (18/12/2023) malam WIB.

Hasil ini membuat Bali United dan Persib Bandung belum bergeser di klasemen sementara. Serdadu Tridatu masih di posisi kedua (41 poin) dan Persib Bandung ada di urutan ketiga (40 poin).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United dan Persib bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang berjalan cukup tinggi.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan dalam laga itu. Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- hampir saja unggul lebih dahulu atas Persib, tetapi sepakan Elias Dolah masih membentur mistar gawang.

Memasuki pertengahan babak pertama laga antara kedua tim makin panas. Sebab, pemain Bali United dan Persib kerap melakukan duel keras yang menghasilkan pelanggaran.

Pertahanan Bali United dan Persib masih cukup solid karena belum ada gol-gol yang tercipta meskipun sempat mendapatkan peluang satu sama lainnya. Kedua tim pun harus puas bermain imbang 0-0 sampai akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/allano_lima_kedua_kiri_menjadi_man_of_the_match.jpg
Komentar Emosional Allano Usai Tampil Menggila saat Persija Bantai Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement