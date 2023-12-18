Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Persib Bandung di Babak Pertama: Skor Masih 0-0 hingga Jeda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:07 WIB
Hasil Bali United vs Persib Bandung di Babak Pertama: Skor Masih 0-0 hingga Jeda
Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Bali United)
A
A
A

BALI - Bali United menghadapi Persib Bandung pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin (18/12/2023) malam WIB.

Kubu tuan rumah mendapat tekanan di awal pertandingan. Namun, pasukan Stefano Cugurra merespons cepat lewat permainan agresif. Hingga babak pertama usai skor kacamata masih bertahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United dan Persib bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang berjalan cukup tinggi.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan. Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- hampir saja unggul lebih dahulu atas Persib, tetapi sepakan Elias Dolah masih membentur mistar gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/10/luciano_spalletti.jpg
Juventus Ngebut Amankan Luciano Spalletti, Kontrak Jangka Panjang Mulai Dibahas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement