Hasil Bali United vs Persib Bandung di Babak Pertama: Skor Masih 0-0 hingga Jeda

BALI - Bali United menghadapi Persib Bandung pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin (18/12/2023) malam WIB.

Kubu tuan rumah mendapat tekanan di awal pertandingan. Namun, pasukan Stefano Cugurra merespons cepat lewat permainan agresif. Hingga babak pertama usai skor kacamata masih bertahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United dan Persib bermain lepas sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim menampilkan intensitas laga yang berjalan cukup tinggi.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan. Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- hampir saja unggul lebih dahulu atas Persib, tetapi sepakan Elias Dolah masih membentur mistar gawang.