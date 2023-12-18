Thomas Doll Minta Wasit Jepang Harus Dipertahankan di Liga 1 2023-2024

Thomas Doll berharap wasit asal Jepang kembali ditugaskan di Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, sangat puas dengan kinerja wasit Futoshi Nakamura yang memimpin laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 kontra PSS Sleman. Dia lantas menyebut pengadil asal Jepang itu harus dipertahankan untuk memimpin laga Liga 1.

Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman itu berlangsung Sabtu 16 Desember 2023 malam WIB di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Macan Kemayoran menang berkat gol tunggal Ondrej Kudela lewat titik penalti di injury time babak kedua.

Nakamura kembali ditugaskan memimpin pertandingan setelah sebelumnya memimpin laga Persib Bandung vs Persik Kediri di pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Kinerjanya pada dua laga itu ternyata cukup memuaskan.

Doll, yang kerap mengeluhkan kinerja wasit di Liga 1, justru merasa puas. Dia memuji Nakamura yang bertugas dengan baik, bukan karena memberi Persija hadiah penalti di ujung laga.

“Ya, pertanyaan yang bagus. Maksud saya, ya saya juga berbicara dengan wasit setelah pertandingan, bukan karena dia beri kami penalti, saya pikir itu adalah penampilan yang bagus dari wasit,” kata Doll pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (18/12/2023).

“Saya juga menonton permainan ketika Persib Bandung bermain lawan dengan Persik Kediri. Dan dia sangat profesional,” puji pria asal Jerman itu.