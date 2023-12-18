Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Genoa Makin Pede Usai Imbangi Juventus di Liga Italia 2023-2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |03:58 WIB
Genoa Makin <i>Pede</i> Usai Imbangi Juventus di Liga Italia 2023-2024
Pelatih Genoa, Alberto Gilardino, puas bisa menahan Juventus 1-1 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

GENOA - Pelatih Genoa, Alberto Gilardino, memandang positif hasil imbang 1-1 melawan Juventus pada giornata 16 Liga Italia 2023-2024. Sebab, Il Grifoni sedang kesulitan menuai hasil bagus saat laga tandang.

Duel Genoa vs Juventus itu digelar di Stadion Luigi Ferraris, Sabtu 16 Desember 2023 dini hari WIB. Federico Chiesa membawa tim tamu memimpin duluan lewat sepakan penalti di menit ke-28.

Genoa vs Juventus berakhir 1-1 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

Beruntung, Albert Gudmundsson berhasil menyamakan skor di menit ke-48. Skor 1-1 pun tercipta di penghujung pertandingan.

Gilardino mengakui hasil imbang tersebut membawa Genoa kini makin percaya diri menatap laga ke depan. Sebab, mereka sulit menemukan solusi untuk dapat memetik poin penuh di laga tandang.

"Kenyataannya mengatakan karena kami tidak dapat mengumpulkan poin di laga tandang meski dengan memainkan pertandingan bagus, kami tidak mendapatkan poin apa pun," ungkap Gilardino, dikutip dari Football Italia, Senin (18/12/2023).

Hasil melawan Juventus ini setidaknya memberikan sedikit angin segar bagi mereka. Mengingat, Genoa sebelumnya menelan kekalahan melawan Monza 0-1 pada pekan lalu.

Halaman:
1 2
      
