Hasil Bologna vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: I Rossoblu Bungkam Tamunya 2-0

Bologna menang 2-0 atas AS Roma di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Twitter/@BolognaFC1909en)

BOLOGNA - Hasil Bologna vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna, Italia, Senin (18/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-0 untuk I Rossoblu.

Gol bagi tuan rumah dihasilkan Nikola Moro (36') dan bunuh diri Rasmus Kristensen (48'). Hasil itu membawa Bologna menembus empat besar klasemen Liga Italia 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain hati-hati di awal babak. Mereka berusaha sabar membangun serangan serta mencari celah di pertahanan lawan.

Peluang pertama justru didapat Roma lewat tendangan jarak jauh Diego Llorente di menit ke-26 yang bisa diselamatkan Federico Ravaglia. Selang empat menit, mereka mengancam lagi lewat tandukan Andrea Belotti yang juga bisa diamankan sang kiper.

Sejurus kemudian, Bryan Cristante menanduk bola tetapi melenceng tipis dari gawang tuan rumah. Keasyikan menyerang, Il Lupi lengah. Alhasil, Bologna sukses memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol di menit ke-36 berkat tembakan Moro!

Gol itu membuat laga berjalan seru. Bologna gantian melancarkan serangan-serangan ke pertahanan Roma tetapi tidak ada yang berbuah gol tambahan. Tim tamu juga tidak bisa berbuat banyak. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.