Hasil Babak Pertama Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Belum Ada Gol di Anfield

LIVERPOOL - Hasil babak pertama Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Anfield, Senin (18/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 0-0.

Liverpool tampil dominan dengan mengurung Man United di lapangan lawan. Akan tetapi, pertahanan Iblis Merah sejauh ini bermain solid untuk menangkal serangan-serangan The Reds.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan langsung dilancarkan Liverpool sejak peluit ditiup wasit Michael Oliver. Akan tetapi, Man United sempat mengintip peluang lewat tembakan Alejandro Garnacho di menit ke-10 yang masih melambung. Hal serupa terjadi pada tembakan Dominik Szoboszlai semenit kemudian.

Namun, hingga menit ke-25, tidak banyak peluang lagi tercipta. Hingga akhirnya sundulan Virgil van Dijk dari situasi sepak pojok mampu ditepis Andre Onana pada menit ke-28.

Skema yang sama kembali diandalkan Liverpool, kali ini coba disundul Ibrahima Konate di menit ke-36 tetapi melambung. Tuan rumah tampak sulit membongkar pertahanan Man United yang cukup solid hingga 10 menit akhir.

Mo Salah mengintip peluang lewat tembakan mendatar dari jarak jauh di menit ke-42 tetapi bisa ditangkap Onana dengan mudah. Di sisa waktu babak pertama, tak ada aksi berarti. Skor 0-0 menutup babak pertama.