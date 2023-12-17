Hary Tanoesoedibjo: Tayangan Piala Eropa 2024 Bukti Komitmen MNC Group Sajikan Hiburan Berkualitas

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, tayangan Piala Eropa 2024 merupakan bukti komitmen MNC Group untuk menyajikan hiburan berkualitas untuk masyarakat. Selain itu, dia yakin siaran turnamen sepakbola terakbar antar negara-negara Eropa itu bakal mempererat hubungan masyarakat karena sepakbola merupakan alat yang efektif dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan.

MNC Group lewat RCTI bakal menayangkan Piala Eropa 2024 di Tanah Air. Sebab, RCTI telah resmi menjadi official broadcaster untuk siaran turnamen yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli tahun depan tersebut.

Pada hari ini, Minggu (17/12/2023) rangkaian acara peluncuran siaran Piala Eropa 2024 pun sudah mulai dilakukan. Hal itu ditandai dengan pertandingan eksibisi antara para selebritis Tanah Air yang bertajuk Celebrity Sunday Match, yang berlangsung di Lapangan Hoki, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Hebatnya, pertandingan minisoccer itu juga diramaikan oleh dua bek legendaris dunia, yakni Carles Puyol dan Marco Materazzi. Kehadiran legenda hidup sepakbola Spanyol dan Italia itu pun disambut meriah oleh para penggemar serta para selebritis di lapangan.

Hary Tanoe berharap pertandingan Celebrity Sunday Match ini bisa menjadi hiburan masyarakat. Terlebih nama Puyol dan Materazzi sangat dikenal oleh masyarakat pecinta sepakbola.

"Hari ini ada Celebrtiy Match dari para selebriti-selebriti Indonesia main dengan Puyol dan Materazzi. Ini merupakan rangkaian menuju Piala Eropa 2024 dimana nanti akan ditayangkan oleh RCTI. Semoga ini bisa menjadi hiburan bagi masyarakat," kata Hary Tanoesoedibjo kepada Tim MNC, Minggu (17/12/2023).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa HT itu menegaskan siaran Piala Eropa 2024 menjadi bukti komitmen MNC Group untuk memberikan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Pasalnya, dia yakin sepakbola merupakan cara yang tepat untuk memperkuat kesatuan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia.