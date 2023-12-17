Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hary Tanoesoedibjo: Tayangan Piala Eropa 2024 Bukti Komitmen MNC Group Sajikan Hiburan Berkualitas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |22:04 WIB
Hary Tanoesoedibjo: Tayangan Piala Eropa 2024 Bukti Komitmen MNC Group Sajikan Hiburan Berkualitas
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menyebut tayangan Piala Eropa 2024 bukti komitmen menyajikan tayangan berkualitas untuk masyarakat (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, tayangan Piala Eropa 2024 merupakan bukti komitmen MNC Group untuk menyajikan hiburan berkualitas untuk masyarakat. Selain itu, dia yakin siaran turnamen sepakbola terakbar antar negara-negara Eropa itu bakal mempererat hubungan masyarakat karena sepakbola merupakan alat yang efektif dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan.

MNC Group lewat RCTI bakal menayangkan Piala Eropa 2024 di Tanah Air. Sebab, RCTI telah resmi menjadi official broadcaster untuk siaran turnamen yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli tahun depan tersebut.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam acara Celebrity Sunday Match (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Pada hari ini, Minggu (17/12/2023) rangkaian acara peluncuran siaran Piala Eropa 2024 pun sudah mulai dilakukan. Hal itu ditandai dengan pertandingan eksibisi antara para selebritis Tanah Air yang bertajuk Celebrity Sunday Match, yang berlangsung di Lapangan Hoki, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Hebatnya, pertandingan minisoccer itu juga diramaikan oleh dua bek legendaris dunia, yakni Carles Puyol dan Marco Materazzi. Kehadiran legenda hidup sepakbola Spanyol dan Italia itu pun disambut meriah oleh para penggemar serta para selebritis di lapangan.

Hary Tanoe berharap pertandingan Celebrity Sunday Match ini bisa menjadi hiburan masyarakat. Terlebih nama Puyol dan Materazzi sangat dikenal oleh masyarakat pecinta sepakbola.

"Hari ini ada Celebrtiy Match dari para selebriti-selebriti Indonesia main dengan Puyol dan Materazzi. Ini merupakan rangkaian menuju Piala Eropa 2024 dimana nanti akan ditayangkan oleh RCTI. Semoga ini bisa menjadi hiburan bagi masyarakat," kata Hary Tanoesoedibjo kepada Tim MNC, Minggu (17/12/2023).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa HT itu menegaskan siaran Piala Eropa 2024 menjadi bukti komitmen MNC Group untuk memberikan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Pasalnya, dia yakin sepakbola merupakan cara yang tepat untuk memperkuat kesatuan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661199/reaksi-pelatih-timnas-futsal-indonesia-u19-jadi-runnerup-piala-aff-u19-2025-xnp.webp
Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Jadi Runner-Up Piala AFF U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Momen Emosional Jordi Amat usai Gol Indah ke Gawang Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement