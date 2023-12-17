Media Korea Klaim PSSI Sudah Dekati Park Hang-seo untuk Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

SEOUL - Media Korea Selatan, MSN Korea, mengklaim PSSI sudah mendekati Park Hang-seo untuk menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pihak federasi kabarnya sudah mengajukan tawaran secara resmi!

Kabar kurang sedap kembali menimpa Shin jelang Piala Asia 2023. Dia dikabarkan akan didepak dari kursi pelatih.

Yang lebih menyakitkannya, Park disebut sebagai sosok yang akan menggantikan Shin di kursi pelatih Timnas Indonesia. Bahkan, pria asal Korea Selatan itu sudah menerima proposal penawaran dari PSSI.

“Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak, PSSI berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong,” tulis MSN Korea sebagaimana dilansir Soha, Minggu (17/12/2023).

“Ada informasi mantan pelatih tim Vietnam Park Hang-seo menghadapi kemungkinan menjadi pelatih tim Indonesia,” lanjut artikel yang ditulis oleh jurnalis Korea Selatan, Lee Geong-soo, itu.

Sebagaimana diketahui, Shin dan Park memiliki hubungan rivalitas yang begitu kental. Rivalitas tersebut sudah terbentuk sejak keduanya masih berkarier di Liga Korea Selatan.