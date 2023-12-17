Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Korea Klaim PSSI Sudah Dekati Park Hang-seo untuk Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:26 WIB
Media Korea Klaim PSSI Sudah Dekati Park Hang-seo untuk Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
PSSI diklaim sudah mendekati Park Hang-seo untuk menggantikan Shin Tae-yong (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

SEOUL - Media Korea Selatan, MSN Korea, mengklaim PSSI sudah mendekati Park Hang-seo untuk menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pihak federasi kabarnya sudah mengajukan tawaran secara resmi!

Kabar kurang sedap kembali menimpa Shin jelang Piala Asia 2023. Dia dikabarkan akan didepak dari kursi pelatih.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memimpin latihan di Manila (Foto: PSSI)

Yang lebih menyakitkannya, Park disebut sebagai sosok yang akan menggantikan Shin di kursi pelatih Timnas Indonesia. Bahkan, pria asal Korea Selatan itu sudah menerima proposal penawaran dari PSSI.

“Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak, PSSI berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong,” tulis MSN Korea sebagaimana dilansir Soha, Minggu (17/12/2023).

“Ada informasi mantan pelatih tim Vietnam Park Hang-seo menghadapi kemungkinan menjadi pelatih tim Indonesia,” lanjut artikel yang ditulis oleh jurnalis Korea Selatan, Lee Geong-soo, itu.

Sebagaimana diketahui, Shin dan Park memiliki hubungan rivalitas yang begitu kental. Rivalitas tersebut sudah terbentuk sejak keduanya masih berkarier di Liga Korea Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192659/timnas_indonesia-HjVx_large.jpg
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman, Mirip Shin Tae-yong?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/26/pelatih_napoli_antonio_conte_foto_football_ita.jpg
Pengakuan Mengejutkan Conte, Sebut Napoli di Bawah AC Milan dan Inter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement