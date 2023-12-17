Media Vietnam Soroti Bujukan Shin Tae-yong untuk Emil Audero di Timnas Indonesia

MEDIA Vietnam, Bongda24H, menyoroti bujukan Shin Tae-yong agar Emil Audero mau tampil di Timnas Indonesia. Sang kiper disebut-sebut akan menjadi pilihan utama jika mau dinaturalisasi.

Seperti diketahui, Audero merupakan pesepakbola kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ayahnya, Edy Mulyadi, adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) sementara sang ibu Antonella Audero berkebangsaan Italia.

Sejak kecil Emil diboyong oleh ibunya ke Italia dan membangun karier profesional di sana. Dia lalu menimba ilmu di akademi Juventus sebelum kemudian dipermanenkan Sampdoria serta kini dipinjam Inter Milan.

Oleh karena itu, Audero sangat bisa berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Dia perlu menjalani proses naturalisasi dan perpindahan federasi dari FIGC ke PSSI agar bisa membela Timnas Indonesia.

Sayangnya, hingga kini Audero kabarnya belum berminat membela skuad Garuda. Edy beberapa tahun lalu sempat mengatakan putranya itu masih berambisi menembus Timnas Italia dan bermain di Piala Dunia.

Impian itu bisa jadi sirna melihat persaingan ketat di bawah mistar gawang Italia. Gianluigi Donnarumma yang menjadi pilihan utama berusia lebih muda dibandingkan Audero. Belum lagi, ada beberapa nama yang menjadi pesaing seperti kiper Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario.